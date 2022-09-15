جولد بيليون: توقعات بارتفاع أسعار الذهب محليا مقابل الانخفاض العالمي

​ذكرت مؤسسة جولد بيليون، العاملة في مجال أبحاث الذهب وأسعاره في السوق المحلية والعالمية، أنّ المعدن الأصفر يواصل خسائره عالميًا ليبتلع كل المكاسب المحققة من منتصف يوليو، خلال تداولات الأسبوع الماضي.

وأضافت المؤسسة في بيان لها، أنّ أخبار التضخم الأمريكية جاءت دون التوقعات لتعصف بالذهب وتزيد من احتمالية رفع الفيدرالى للفائدة فى اجتماعه الأربعاء المقبل، وتشير معظم التوقعات إلى رفع بين 75 نقطة أساس و100 نقطة لاحتواء التضخم.

وأوضحت: «كما أشرنا سابقًا على الرغم من الظروف الحالية الإقتصادية أو الجيوسياسية، فإنها في صالح الذهب لما يمثله من أداة جيدة للتحوط، ولكن أسعار الفائدة وعوائد السندات تزيد من تكلفة الفرصة البديلة وتقف أمام أي إيجابية للمعدن الذي لا يدر عائدًا».

مؤشرات التضخم تسببت في خفض أسعار الذهب

وأشارت إلى أنّه فور صدور أخبار التضخم، أعلن أكبر صندوق تداول مدعوم بالذهب خفض حيازته من المعدن الأصفر، بواقع 0.24% من 962.88 طن SPDR إلى 960.56 طن.

ولفتت المؤسسة البحثية إلى أنّه رغم التراجع الحالي في أسعار المعدن عالميًا حول مستوى 1680 دولار، إلا أنها تتوقع أنّ تشهد أسعار الذهب صعودًا وارتفاعًا تصحيحيًا عالميا وبالتبعية محليًا، وأنّه من المرجح استفادة أسعار الذهب في مصر من ارتفاع سعر الصرف الحالي.

وأوضحت أنّه بشكل عام أي تراجع عالمي لن نشعر بتأثيره في السوق المحلية بسبب سعر الصرف، الذي يعتبر أكبر مؤثر على الأسعار، وفي حال ارتفاع قرش واحد بسعر صرف الدولار مع افتراض ثبات سعر الأونصة عالميا، ربما نشهد زيادة مقدارها 50 قرشًا تقريبًا في سعر الذهب.

توقعات بارتفاع أسعار الذهب المحلي

وتوقعت جولد بيليون، أنّ تشهد أسعار الذهب المحلي صعودًا، مشيرة إلى أنّ كل هبوط فرصة جيدة للشراء بسعر أفضل، وأن الطلب المرتفع على الذهب فى الصاغة الفترة الحالية، يجعلنا نتوقع أنّ تصل أسعار الذهب إلى سعر يتراوح من 1120 أو 1125جنيهًا على الأقل ثم يرتفع ويصل إلى 1135 أو 1130جنيهًا، وأنّ أهداف التقرير من المتوقع تحقيقها بين اليوم وغد أو بداية الأسبوع القادم.