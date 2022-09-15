الذهب يهبط عالميا لأدنى مستوى خلال عامين.. ويسجل 1690 دولارًا للأوقية

تراجعت أسعار الذهب نحو 1690 دولارًا للأوقية، اليوم الخميس، مقتربةً من أدنى مستوياتها منذ أكثر من عامين، متأثرةً بقوة الدولار والتوقعات بأنّ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيستمر في رفع أسعار الفائدة بقوة لمكافحة التضخم.

وبحسب بيانات التضخم الأمريكية، ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع بنسبة 0.1% في أغسطس عن الشهر الماضي، بينما انخفض المعدل السنوي أقل من المتوقع إلى 8.3%، ما أثار تكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يقدم زيادة أكبر بمقدار 100 نقطة أساس، الأسبوع المقبل.

البنوك المركزية تحارب التضخم

وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، يوم أمس الأربعاء، إنّ البنوك المركزية يجب أن تكون «عنيدة» في محاربة التضخم على نطاق واسع.

وتاريخياً، وصلت أوقية الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2074.88 في أغسطس من عام 2020، وسط توقعات أن يجرى تداول المعدن عند 1697.36 دولار أمريكي للأوقية بحلول نهاية هذا الربع، نهاية سبتمبر الجاري، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، وسط توقعات أن يتم التداول عند 1641.40 دولار أمريكي في غضون 12 شهرًا.

سعر الذهب في محلات الصاغة المصرية

ومحلياً، شهد سعر الذهب في محلات الصاغة، اليوم الخميس، ارتفاعًا طفيفًا بواقع «جنيه واحد»، مقارنة بما كانت عليه الأسعار، صباح أمس الأربعاء، حيث بيع الذهب عيار 24 بسعر 1272 جنيهًا، و1113 جنيهًا لعيار الذهب 21، و954 جنيها لعيار الذهب 18، و742 جنيها لعيار الذهب 14.