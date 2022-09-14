10 نصائح مهمة عند شراء الذهب للزينة أو الاستثمار.. «خلي بالك من الدمغة»

قدمت مؤسسة «جولد بيون» المتخصصة في أبحاث الذهب، عددا من النصائح للمواطنين عند شراء المصوغات الذهبية والمجوهرات بكافة أنواعها، بدلا من الوقوع تحت براثن الغش والتدليس.

نصائح مهمة عند شراء الذهب

وتضمنت النصائح التي نشرت عبر الموقع الرسمي لـ «جولد بيون» الآتي:

- ضرورة اختيار الذهب عيار 21، إذ أنه الأقل مصنعية عند إعادة البيع.

- الاختيار بين أشكال الذهب البسيطة دون نقوش كثيرة لتقليل قيمة المصنعية.

- التأكد من شراء المشغولات الذهبية من تاجر موثوق وسمعته جيدة في السوق.

- ضرورة الحذر من اختلاف قيمة المصنعية بين تاجر وآخر.

- اختيار الأقل مصنعية قطعا.

- عند شراء الذهب للاستثمار أو الادخار يجب شراء السبائك أو الجنيهات الذهب، نظرا لتراجع قيمة المصنعية عند إعادة البيع.

- يفضل عدم الاستثمار في المشغولات الذهبية، مرجعة ذلك إلى أنه عند استرداد تسترد جزء من مصاريف المصنعية للسبيكة أو العملة ما يعرف بـ «الكاش باك»، يجب أن يهتم المواطن بالحفاظ على المظهر العام العام والغلاف للسبيكة.

- ضرورة وجود فاتورة الشراء بها لحفظ الحقوق في الأوزان، والتأكد من سلامة وزن الذهب، وعدم التلاعب و والغش.

- وحول شراء الذهب في هيئة فصوص ذهبية يجب أن يدون ذلك في فاتورة الشراء ضمن الوزن الصافي للذهب، وفي تلك الحالة يفضل البيع لنفس التاجر الذي جرى الشراء منه، بالإضافة إلى العلم التام بأسعار الذهب والعيارات، وأوقات ارتفاع أو انخفاض سعر الجرام.

- ضرورة التأكد من باركود الشركة والدمغة على القطعة، ويفضل عدم الشراء من مصادر غير موثوقة على الإنترنت.