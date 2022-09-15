أهالي كفر الشيخ بعد توفير باصات جديدة مكيفة: «هنرتاح من زحمة المواقف»

أعرب عدد كبير من المواطنين في محافظة كفر الشيخ عن بالغ سعادتهم، بعد توفير الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، عددا من سيارات الميني باص لنقل الأهالي بين المراكز؛ لحل أزمة المواصلات خاصةً مع قرب حلول العام الدراسي الجديد.

وعبّر طلاب الجامعات عن فرحتهم بعد توفير باصات جديدة لنقل الطلاب من المراكز والمدن إلى جامعة كفر الشيخ وإلى عاصمة المحافظة، للحد من أزمة المواصلات التي تفاقمت خلال الأعوام الماضية.

إنهاء لمشكلة زحام المواقف

وقال محمد عبد الرؤوف، مهندس مدني لـ«الوطن»، إن فكرة توفير باصات جديدة لنقل المواطنين من مدينة كفر الشيخ إلى مراكز ومدن المحافظة والعكس، هو قرار صحيح أسعد قلوب الجميع من أهالي المحافظة، متابعاً: «كُنا الفترة اللي فاتت بنتأخر على شغلنا بسبب عدم وجود مواصلات إضافية، وكان بيكون فيه زحام شديد في المواقف، بس اعتقد بعد توفير الباصات الجديدة الوضع هيبقي أحسن من الأول».

وأكد محمد كمال، طالب بكلية الهندسة، إن توفير باصات جديدة سيكون في مصلحة طلاب جامعة كفر الشيخ وطلاب المعاهد والجامعات الأخرى بشكل كبير، مضيفاً: «كل سنة مع بداية العام الدراسي الجديد بيكون في أزمة كبيرة في المواصلات وبنقعد في المواقف بالساعات وأحياناً بتروح علينا المحاضرات ونتمني الباصات الجديدة تكون حل نهائي لأزمة المواصلات في كفر الشيخ».

وأوضحت نجاة توفيق، مُعلمة، إن محافظة كفر الشيخ تُعاني منذ سنوات طويلة من أزمة المواصلات، ولكن بعد توفير باصات جديدة ستُحل الأزمة، مستطردة: «كُنا بنتأخر على مصالحنا بس بعد ما سمعنا إن المحافظة هتوفر باصات جديدة فرحنا جداً وعندنا أمل إن أزمة المواصلات هتتحل نهائي».

وأشار محمد عوض، محامٍ، إن كفر الشيخ شهدت خلال الفترة الماضية تطورا كبيرا، وإنشاء كباري ومحاور مرورية جديدة للحد من الأزمات المرورية، منوهاً أن توفير الباصات الجديدة سيُساعد بشكل أكبر على التخلص من أزمة المواصلات الطاحنة في مراكز ومدن المحافظة.

توفير عدد من سيارات الميني باص لنقل المواطنين بين مراكز المحافظة

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد أعلن عن توفير عدد من سيارات الميني باص لنقل المواطنين بين مراكز المحافظة، تعمل من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الثانية عشر صباحاً، مكيفة وبها العديد من الإمكانيات عالية الخدمة، والتي تتمثل في «تكييف، واي فاي، جي بي إس لمراقبة حركة سيرها، وأبواب أوتوماتيكية»، بأجرة موحدة 2 جنيه، وذلك بناءً على البروتوكول الموقع بين المحافظة ووزارة النقل والمواصلات، لتوفير وسيلة مواصلات تليق بأهالي المحافظة، وتحل الأزمة التي يُعاني منها المواطنون.

وذكر المحافظ، في بيان له، أن توفير السيارات يتم على مراحل، فالمرحلة الأولى تشمل 6 ميني باصات، والمرحلة الثانية سيتم توفير 4 باصات قابلة للزيادة لكل مركز من المراكز، وسيتم بدء تشغيل المرحلة الأولى ابتداءً من السبت المقبل، بتوفير 6 ميني باص، منهم 4 ميني باص، عبارة عن 2 من كفر الشيخ لدسوق، وميني باص الحامول، وميني باص بيلا، واثنين لربط غرب بشرق العاصمة، وتكون حركتهما دائرية تبدأ من الموقف الجديد للموقف القديم، ومنها لشارع صبري القاضي، وكوبري روينة، وشارع سكة روينة، ومدرسة هدى شعراوي، وشارع الشهيد، والزاوي، ومسجد الرحمة، وشارع 23 يوليو، وكنيسة مارجرجس، وشارع الدلتا، والثلاجة، وطريق ناجي شتلة، ومحور سعد زغلول، ومحكمة الأسرة، ومساكن الري، وكلية الآداب، وميدان النصر، والموقف القديم، والعودة من نفس المسار، وسيتم زيادة عدد الميني باصات لحوالي 12 ميني باص للربط بين شرق وغرب مدينة كفر الشيخ.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أنه قرر توفير خدمة التوصيل مجاناً لأهالي مدينة كفر الشيخ، لمدة 3 أيام، أيام «السبت والأحد والإثنين»، المقبلين، لافتاً إلى أن الدولة تحرص على إرضاء المواطنين، وتلبية احتياجاتهم، والاستجابة لمطالبهم، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء المشروعات في القطاعات الخدمية، مؤكداً أن المحافظة دائماً تعمل على الاستجابة لمطالب أهالي المحافظة الذين يستحقون تقديم خدمات تليق بهم.