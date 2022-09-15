محافظ كفر الشيخ: توفير سيارات ميني باص مكيفة لنقل المواطنين بين المراكز

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن توفير عدد من سيارات الميني باص لنقل المواطنين بين مراكز المحافظة، تعمل من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الثانية عشر صباحاً، مكيفة وبها العديد من الإمكانيات عالية الخدمة، والتي تتمثل في «تكييف، واي فاي، جي بي إس لمراقبة حركة سيرها، وأبواب أوتوماتيكية»، بأجرة موحدة 2 جنيه، وذلك بناءً على البروتوكول الموقع بين المحافظة ووزارة النقل والمواصلات، لتوفير وسيلة مواصلات تليق بأهالي المحافظة، وتحل الأزمة التي يُعاني منها المواطنون.

تشغيل المرحلة الأولى ابتداءً من السبت المقبل

وذكر المحافظ، في بيان له، أن توفير السيارات يتم على مراحل، فالمرحلة الأولى تشمل 6 ميني باصات، والمرحلة الثانية سيتم توفير 4 باصات قابلة للزيادة لكل مركز من المراكز، وسيتم بدء تشغيل المرحلة الأولى ابتداءً من السبت المقبل، بتوفير 6 ميني باص، منهم 4 ميني باص، عبارة عن 2 من كفر الشيخ لدسوق، وميني باص الحامول، وميني باص بيلا، واثنين لربط غرب بشرق العاصمة، وتكون حركتهما دائرية تبدأ من الموقف الجديد للموقف القديم، ومنها لشارع صبري القاضي، وكوبري روينة، وشارع سكة روينة، ومدرسة هدى شعراوي، وشارع الشهيد، والزاوي، ومسجد الرحمة، وشارع 23 يوليو، وكنيسة مارجرجس، وشارع الدلتا، والثلاجة، وطريق ناجي شتلة، ومحور سعد زغلول، ومحكمة الأسرة، ومساكن الري، وكلية الآداب، وميدان النصر، والموقف القديم، والعودة من نفس المسار، وسيتم زيادة عدد الميني باصات لحوالي 12 ميني باص للربط بين شرق وغرب مدينة كفر الشيخ.

التوصيل مجاناً أيام «السبت والأحد والإثنين»، المقبلين

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أنه قرر توفير خدمة التوصيل مجاناً لأهالي مدينة كفر الشيخ، لمدة 3 أيام، أيام «السبت والأحد والإثنين»، المقبلين، لافتاً إلى أن الدولة تحرص على إرضاء المواطنين، وتلبية احتياجاتهم، والاستجابة لمطالبهم، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء المشروعات في القطاعات الخدمية، مؤكداً أن المحافظة دائماً تعمل على الاستجابة لمطالب أهالي المحافظة الذين يستحقون تقديم خدمات تليق بهم.