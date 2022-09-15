«الرياضة»: أكاديمية شباب المتوسط ستناقش تغير المناخ بمكتبة الإسكندرية

أكد اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة، أن النسخة الثانية من أكاديمية شباب المتوسط التي تحتضنها مكتبة الإسكندرية بتواجد وسط مجموعة من الشباب المميز من مختلف الدول الأورو متوسطية، ولفيف من الشخصيات الدولية البارزة، ستناقش آثار التغير المناخي كونه كارثة إنسانية تهدد الأمن البشري.

وتمنى إسماعيل الفار أن تنتج ورش العمل والجلسات المهمة التي سوف تنعقد على مدار الأيام المقبلة أفكار مبدعة ومبادرات خلاقة حيث سوف تكون لها نصيب من الدراسة والتنفيذ.

وأشار «الفار» في كلمته إنابة عن وزير الشباب والرياضة، في حفل افتتاح النسخة الثانية من أكاديمية شباب المتوسط، إلى الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية من التنسيق والعمل الجاد وصولاً إلى افتتاح النسخة الثانية من أكاديمية شباب المتوسط، التي تأتي في إطار الانفتاح الذي أولته الحكومة المصرية لشباب وشابات العالم ليلتقوا ويبدعوا دون تفرقة بين لون أو جنس أو عقيدة تحت لواء واحد يجمعنا هو لواء الإنساني.

حوار بين نخبة شباب الدول الأورومتوسطية

وتابع: «نطلق اليوم هذه النسخة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبحضور دولي كبير يؤكد على الأهمية التي تمثلها الأكاديمية كمنصة حوار يجمع نخبة شباب الدول الأورومتوسطية، تلك المنطقة المهمة من العالم والتي بقدر ما تقابله من تحديات كبيرة بقدر ما تحويه من فرص للتقارب والتعاون بين شعوبها».

وفي ختام كلمته تطلع لعقد النسخ القادمة من تلك الأكاديمية في أحد الدول المتوسطية الشريكة لتجوب الفكرة منطقتنا المتوسطية حتى نحقق بإصرار شعار هذه النسخة من الأكاديمية «جيل متوسطي جديد».

التنمية المحلية: نفذنا مبادرات لدعم الشباب

ومن جانبه، ألقى الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، نيابة عن وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، بعد ترحيبه بالحضور والمشاركين من مختلف الدول، حيث وجه الشكر لوزارة الشباب والرياضة على الدعم الكبير المقدم للشباب من الوزير وقيادات الوزارة ودعم مشروعات التعاون المؤسسي ومنظمات المجتمع المدني الشبابية دخل منطقة البحر الأبيض المتوسط والعمل على بناء القدرات لمواكبة التنمية ومواجهة التحديات العالمية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبصفة خاصة في أوساط الشباب.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تؤهل الشباب المصري للقيادة من خلال البرامج التي تقدمها مثل أكاديمية شباب المتوسط في نسختها الثانية التي تم افتتاحها اليوم، كما استعرض العديد من المبادرات التي نفذتها وزارة التنمية المحلية ودعمت فيها الشباب واستثمرت قدراتهم لتقديم العديد من الخدمات المجتمعية.