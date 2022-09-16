الجمهور يشيد بأغنية «هنسيب لمين الغنا» لـ محمد ثروت: روعة

أشاد جمهور الفنان محمد ثروت بأغنيتة الجديدة التي حملت اسم «هنسيب لمين الغنا»، وبمجرد إعلانه عن طرحها بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، أنهالت تعليقات الجمهور عليها، معبرين عن سعادتهم بعودته بعد غياب.

رد فعل الجمهور عن أغنية «هنسيب لمين الغنا»

وعلق أحد الأشخاص على أغنية محمد ثروت، قائلا: «سمعت الأغنية كلها على اليوتيوب، في قمة الروعة»، وأشاد شخص آخر: «الفن الراقي اسمه محمد ثروت، وبدنا نسمع أغاني كتير.. الغنا خلق لصوتك».

وروج الفنان محمد ثروت، لأغنيته عبر حسابه عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» وعلق قائلا: «هنسيب لمين الغُنا - محمد ثروت - أغنيه جديدة دلوقتي هتقدروا تسمعوا أغنيه هنسيب لمين الغُنا كامله».

أغنية «هنسيب لمين الغنا»، من إنتاج أحمد ثروت، وكلمات أحمد المالكي، وألحان محمد عبية، وتوزيع أحمد أمين، وهندسة صوتية وماستر هاني محروس.

أزمة محمد ثروت الصحية

وتعرض الفنان محمد ثروت، مؤخرا لأزمة صحية شديده أجرى على إثرها عملية جراحية دقيقة في القلب خارج مصر، وعقب نجاح الجراحة قرر العودة لجمهورة بأغنية جديدة كان يعمل عليها قبل مرضه