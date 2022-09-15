حصول 55 لاعبا من كفر الشيخ على ميداليات متنوعة بالدوري الإفريقي للكونغ فو

حقق 47 لاعباً من أبناء محافظة كفر الشيخ الميداليات الذهبية في الأوزان المتعددة وأعمار سنية تراوحت ما بين 5 سنوات لـ 32 سنة، في بطولة الدوري الإفريقي المؤهلة للتصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للعبة الكونغ فو، التي أُقيمت بصالة رقم 3 باستاد القاهرة، كما حصل 5 لاعبين على الميدالية الفضية، و3 لاعبين على الميدالية البرونزية.

حصد 47 ميدالية ذهبية

وقال زكريا الإخريطي، مدرب عام ومدير فني الفريق، في بيان، أن 55 لاعباً شاركوا في البطولة تراوحت أعمارهم ما بين 5 سنوات لـ32 سنة، في التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا، مؤكداً أن آخر مشاركة للاعبي كفر الشيخ كانت عام 2007م، ليُشاركوا في أول مشاركة لهم بعد مرور 15 سنة، ليُحققوا المراكز الأولى بـ47 ميدالية ذهبية، و5 ميداليات فضية، و3 ميداليات برونزية، مشيراً إلى أن البطولة شارك فيها لاعبون من جميع المحافظات المصرية، بالصالة 3 باستاد القاهرة، اليوم الخميس، وأصغر لاعبة حصلت على الميدالية الذهبية علياء أحمد عبدالله، 5 سنوات، وأكبرهم مصطفى أيمن، 32 سنة.

تأهل اللاعبين لكأس إفريقيا

وقدم «الأخريطي»، التهنئة للاعبين الذين حققوا المراكز الأولى، وتم تأهيلهم لكأس إفريقيا، ومن بينهم مشاركين للمرة الأولى ومنهم علياء أحمد عبدالله، أصغر لاعبة، والتي حققت الميدالية الذهبية منذ عدة أيام في بطولة أُقيمت بالإسكندرية، وهي ابنة اللاعبة نسمة العافي، بطلة مصر لعدة سنوات، والعالم.