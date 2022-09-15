خبير بيئي: المجتمع المدني له دور كبير في دعم قضايا التغيرات المناخية

قال الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، إن المؤتمرات والمنتديات المنعقدة بشأن البيئة لها أهمية كبيرة للاستماع لكل الرؤى المتعلقة بالمجتمع المدني والمؤسسات، موضحا أن المجتمع المدني له دور كبير في دعم قضايا التغيرات المناخية والتكيف معها وحل مشكلاتها.

المياه العذبة 2.5% من المياه المتاحة حول العالم

أوضح «سمعان» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «أخبارdmc»، أن قمة المناخ المقبلة ستتضمن مشاركة رسمية لمؤسسات المجتمع المدني، مضيفا أن 2.5% من المياه المتاحة حول العالم عذبة قابلة للشرب، وهناك بعض الأنهار في الدول الأخرى حدث بها جفافا بسبب قلة الأمطار.

تحلية المياه لمواجهة مشكلات النقص

وأشار الدكتور عبد المسيح سمعان، إلى أن المبادرات التي قامت بها مصر في تحلية المياه لها أهمية كبيرة لعلاج مشكلات نقص المياه، والتي ستغطي بشكل كبير احتياجات الري للأشجار.

وكان الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وجه الدعوة لأعضاء لجنة قادة ائتلاف المياه والمناخ للمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه، والمزمع عقده خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر المقبل، والذي يعتبر أهم حدث تحضيري على أجندة مؤتمر المناخ.