إصابة 4 أطفال ووالدهم في تصادم سيارة ملاكي وتروسيكل بسوهاج

أصيب 4 أطفال أشقاء ووالدهم، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل بدائرة مركز جهينة بمحافظة سوهاج، وجرى نقلهم إلى مستشفى جهينة المركزي.

إخطار بتصادم سيارة ملاكي وتروسيكل

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد تلقيه إخطارا من مأمور مركز شرطة جهينة، بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بدائرة المركز وذلك إثر حادث تصادم سيارة ملاكي وتروسيكل، وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث.

أسماء المصابين

وبالانتقال تبين إصابة كل من «أحمد. ا» 45 عاما بجرح بفروة الرأس، وأطفاله الأربعة «حبيبة. أ»، 10 سنوات مصابة بكسر مضاعف باليد اليسرى و«محمد. أ» 9 سنوات مصاب بكدمات بالوجه، و«بسمة. ا» 8 سنوات مصابة بجرح قطعي بالجبهة، و«ياسمين. ا» 8 سنوات مصابة بكدمات متفرقة بالجسم وقد تم نقل المصابين جميعا لمستشفى جهينة المركزى لإسعافهم كما تم رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الطريق وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.