بالأسماء.. مصرع وإصابة 4 من أسرة واحدة في حادث تصادم بالبحيرة

لقي شخصان مصرعها، فيما أصيب اثنان آخران، في حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة، على طريق النجاح في محافظة البحيرة، ونقلت سيارة الإسعاف المصابين إلى مستشفى مركز بدر المركزي لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة.

حادث تصادم

وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطار يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بعمود إنارة، أمام بنزينة النعناعي على طريق النجاح مركز بدر، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، وجرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي مركز بدر المركزي، ونقل المصابين إلى ذات المستشفى لعمل الإسعافات الأولية.

تحديد هوية المتوفين والمصابين

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين مصرع كل من حسن أمين محمد قريشة، 72 سنة، ومحاسن أحمد حسن محمد، 62 سنة، ونُقلت الجثتان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما أصيب كل من حنان حسن أمين، 35 سنة، مقيمة في وادي النطرون، باشتباه نزيف داخلي بالبطن، وشقيقتها «هبة»، 32 سنة، بكسر في الفخذ اليسرى، وتم نقلهما لمستشفى وادى النطرون لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.