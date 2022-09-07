رئيس الوزراء: مشروعات بـ 20 مليار دولار لمكافحة التغير المناخي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية دشنت الخطة الاستراتيجية للتعامل مع التغيرات المناخية، موضحًا أن برنامج «نوفي» مبادرة تستهدف تحقيق أهداف الدول في مكافحة التغير المناخي، مؤكدًا أن الدولة حددت مشروعات بإجمالي 20 مليار دولار تركز على عدة محاور لمكافحة التغير المناخي، وسنعمل على تنسيق كل الجهود لتحقيق أهداف مكافحة تغير المناخ، وذلك خلال كلمته في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، بالعاصمة الإدارية.

ضخ استثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة

وأضاف «مدبولي» أنه سيجري العمل على ضخ استثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة تحقق الاستفادة للجميع، كما ذكر أن الدولة المصرية دشنت خطة استراتيجية في مايو 2022 للتعامل مع التغيرات المناخية حتى 2050، وكان من أهم أهدافها الأساسية والاستراتيجية، تحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي، من خلال زيادة موارد الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة الطاقات الفنية للتعامل مع مصادر الطاقة المتجددة، وكذلك زيادة المرونة والتكيف مع متغيرات المناخ.

تحسين البنية التحتية للتعامل مع التغيرات المناخية

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه يجري العمل على تحسين البنية التحتية للتعامل مع التغيرات المناخية.