9 معلومات عن محور الفشن الحر ببني سويف.. «تكلفته 1.5 مليار جنيه»

على مدار عقود طويلة ظل أهالي مراكز الفشن وببا وسمسطا وقراهم، يناشدون الدولة بإنشاء كوبري على النيل للربط بين الجانب الشرقي من النيل بالجانب الغربي، لإنهاء المعاناة في الانتقال بين الجانبين، في ظل أن أقرب كوبري يربط بين جانبي النيل في مدينة بني سويف والتي تبعد أكثر من 40 كيلو متر، إلا أنه وفي ظل الجمهورية الجديدة تمت الموافقة على إنشاء محور على النيل بمركز الفشن، وبدأ العمل فيه حتى وصلت نسبة الأعمال حوالي 45%.

معلومات عن محور الفشن الحر على نيل بني سويف

1- تصل تكلفة إنشاء محور الفشن ببني سويف إلى 1.5 مليار جنيه وهو واحد من 5 محاور جار تنفيذها على النيل في الوجه القبلي، ويشرف على تنفيذه الهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل.

2- يفتح محور الفشن على النيل في محافظة بني سويف، ممرا جديدا للتنمية على أرض الصعيد، لما يقدمه من تسيير للحركة التجارية والصناعية والزراعية من خلال شبكة طرق جاري رفع كفاءتها.

3- محور الفشن على النيل يعد شرياناً جديدا للتنمية وإضافة هامة في مجال تدعيم البنية التحتية لشبكة الطرق، ويخدم حركة الاستثمار بالمحافظة والمحافظات المجاورة، بجانب تسهيل حركة النقل سواء المواطنين أو البضائع بين ضفتى النيل ويعمل على ربط المحاور المرورية الطولية وزيادة فرص العبور بين شرق وغرب النيل.

4- طريق آمن يخدم أهالى مراكز الفشن وببا وسمسطا، ويكون بديلاً مثالياً عن الوسائل التقليدية المستخدمة حالية من المعديات النيلية.

5- يربط محور الفشن الطريق الصحراوي الشرقي الحر والقديم بالطريق الصحراوي الغربي مرورا بالطريق الزراعي ونهر النيل والسكة الحديد.

6- يبلغ طول المحور 27 كم، وعرضه 22 متر، عبارة عن 2حارة مرورية بعرض 7.5متر في كل اتجاه.

7- يشمل إنشاء المحور 25 عملاً صناعياً لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف وتشمل 19 كوبري منها 5 كباري رئيسية وهي كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي، كوبري أعلى المجرى المائي للنيل، كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكك حديد مصر القاهرة / أسوان الزراعي الغربي، كوبري بحر يوسف، كوبري على الصحراوي الغربي، بجانب 6 أنفاق على مدقات زراعية.

8- وصلت نسب تنفيذ العمل في المشروع إلى 45% بالمرحلة الأولى الجاري تنفيذها من المشروع بطول 8.5 كم في المسافة من كوبري الصحراوي الشرقي إلى كوبري الزراعي الغربي، والتي تشمل أعمال القواعد الخرسانية بالمجرى المائي والأعمدة والشدات المعدنية والخشبية والأعمال الصناعية.

9- تم الانتهاء من إنشاء 18 قاعدة خرسانية بالمجرى المائي، فضلاً عن الانتهاء من جميع الخوازيق، فيما تم معاينة إنشاء عدد 3 كباري بواقع 2 شرق النيل وواحد في الغرب ضمن الاعمال الصناعية ، في حين يجرى العمل حالياً بقواعد الجانب الشرقي باتجاه الطريق الصحراوي الشرقي.