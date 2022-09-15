«حياة كريمة» تسعد أهالي قرية دنديل في بني سويف: الرئيس وعد فأوفى

«هذا الشعب يستحق الحياة الكريمة التي تليق بما قدم من تضحيات، وما واجه من تحديات»، بتلك الكلمات أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع تنمية الريف المصري «حياة كريمة»، بعد عقود من الإهمال ونقص الخدمات، مشروعات تجرى هنا وهناك، قرى تغيرت ملامحها بالكامل تغيير جذري.

سعادة بين أهالي قرية دنديل في بني سويف

حالة من السعادة تسيطر على أهالي قرىة دنديل وتوابعها في مركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وذلك لتنفيذ مشروعات «حياة كريمة»، ورؤيتهم لأحلامهم ومطالبهم وقد تحققت أمامهم في شهور قليلة، من خلال بنية تحتية تشمل مشروعات صرف صحي وتغيير مواسير مياه الشرب ومحطة معالجة للصرف الصحي التي تعد الأكبر على مستوى محطات الصرف بمشروعات حياة كريمة على مستوى الجمهورية، وانشاء مدرسة جديدة، كذلك مجمع للخدمات الحكومية ووحدات صحية ورصف للطرق، وغيرها من مشروعات حياة كريمة الخدمية التي انهالت على القرية في فترة وجيزة.

مشاكل واجهت قرية دنديل عبر عقود زمنية طويلة

هنا حياة جديدة تنتظر قرية «دنديل»، في محافظة بني سويف والتي يتخطى عدد سكان مجلسها القروي 55 ألف نسمة، مشاكل كثيرة واجهتها القرية عبر عقود ماضية، ما بين عدم وجود صرف صحي ومشاكل في مياه الشرب، فضلا عن نقص الخدمات الحكومية، قبل أن تفاجئهم المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بحل مشاكلهم دفعة واحدة، ليتحقق حلمهم خلال شهور ويرى الأهالي حل المشاكل التي ظلوا يعانوا منها لعقود طويلة خلال فترة وجيزة لا تتعدى شعورا قليلة.

أعمال تجرى في كافة أنحاء قرية دنديل في بني سويف ضمن مبادرة حياة كريمة

داخل قرية «دنديل»، بمركز ناصر، ينتشر العمال في كافة أنحاء القرية، مشروعات تجرى هُنا وهُناك، مدارس يتم إنشاءها لأول مرة وأخرى يجري توسعتها وإحلالها وتجديدها، مجمع خدمي تم الانتهاء منه يضم كافة المنشآت الحكومية، الأهالي لا يصدقون ما يحدث داخل قريتهم، فجأة ودون سابق إنذار يجدون حياة جديدة داخل قريتهم.

نائب رئيس مركز الشباب: لا نصدق ما يحدث أمامنا

«أحمد طه إبراهيم » مدرب كرة قدم ونائب رئيس مركز الشباب أحد أهالي القرية يقول لـ«الوطن»: «لا نصدق ما يحدث أمامنا، مشروعات تمت بالفعل وأخرى يجرى الانتهاء منها، عمال لا يغيبون أو يتأخرون يومًا عن عملهم، حقيقي ما يحدث هو حياة جديدة وكريمة للمواطن المصري، بالنسبة لي وأنا شاهد على تاريخ القرية التي ظللنا ننادي لسنوات بإنشاء مدارس ومنشآت خدمية فيها دون استجابة من أحد، إلا أننا سمعنا عن مبادرة حياة كريمة وفوجئنا بإدراج قريتنا، وبالفعل بدأ العمل وهنا نحن نرى مبان كاملة انتهى بها العمل».

أحد أهالي قرية دنديل: في شهور خرجت مدرسة للنور أمامنا بعد مطالبتنا بها لسنوات طويلة

وأضاف «عامر عبد الرحمن كليب»، أحد أهالي قرية «دنديل»: «والله ما مصدقين اللي بيحصل، خلال أيام قليلة بدأ العمل داخل القرية، وهنا نحن الآن رأينا الانتهاء من مدرسة كمال قرني للتعليم الأساسي والتي تضم رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي، والتي نادينا بها لسنوات طويلة، في ظل زيادة عدد السكان وبالتالي زيادة عدد التلاميذ وارتفاع الكثافة داخل الفصول».

أحد الأهالي: حياة كريمة غيرت ملامح قرية دنديل ونشكر صاحب المبادرة

وأضاف أسامة جارحي إبراهيم، موظف بالجامعة أحد أهالي دنديل: «ما يحدث طفرة كبيرة للقرية لم يكن أحد يتخيلها، ولذلك يجب أن نوجه الشكر لصاحب المبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وعد فأوفى، فقد قال سابقا لابد أن يحيا المصري حياة كريمة، ونحن الآن أمام التنفيذ ونراه بأعيننا».

وأضاف: «انتهى إنشاء مشروع الصرف الصحي بالقرية بالفعل كذلك تغيير 12 الف متر مواسير اسبستوس 4 بوصة داخل القرية، وافتتاح مدرسة تعليم أساسي من رياض الأطفال حتى الإعدادي، إضافة 5 محولات كهرباء داخل القرية و4 لطرقها، والانتهاء من تركيب الشبكة الداخلية للغاز الطبيعي، وتطوير ورفع كفاءة مبنى الإسعاف على مساحة 280 متر، وإنشاء مجمع للخدمات والمصالح الحكومية، وجاري الانتهاء من إنشاء الوحدة الصحية ومبنى الخدمات الزراعية، مركز شباب على مساحة طابقين، كذلك جرى الانتهاء من بناء نقطة شرطة دنديل، ووحدة إطفاء، بالإضافة إلى صيانة عدد من المدارس بالقرية ضمن المبادرة».

1600 مشروع ضمن مبادرة حياة كريمة في بني سويف

من جانبه، قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إن مبادرة حياة كريمة تستهدف تحقيق تنمية ريفية شاملة للقرى بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية، لافتا إلى أن المبادرة تستهدف تنفيذ أكثر من 1600 مشروعا في مركزي ببا وناصر بتكلفة إجمالية تخطت 12 مليار جنيه.