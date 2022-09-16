حريق محدود داخل منزل بطنطا.. «صاحب الشقة كان بيشوي درة»

شب حريق محدود، داخل أحد المنازل بمنطقة كفر عصام، التابعة لمركز ومدينة طنطا، بمحافظة الغربية، أثناء قيام أصحاب إحدى الشقق بإشعال النيران داخل غرفة لـ«شوي الذرة»، ما أدى إلى تطاير بعض قطع الفحم على السجادة الموجودة، فاشتعلت النيران، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة كفر عصام بدائرة مركز طنطا، دون إصابات أو خسائر في الأرواح، بسبب محصول الذرة.

السيطرة على النيران

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، الي محل الواقعة، وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وتمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها الي الشقق السكنية المجاورة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، أن النيران أتت علي بعض من محتويات الشقة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

شهود عيان يروون الواقعة

واكد شاهد عيان أن السبب، في اندلاع الحريق، هو قيام أصحاب الشقة بـ شوي ذرة داخل الغرفة، مما ادي الي تطاير بعض من السنة اللهب، التهمت سجادة «موكيت» كانت موجودة أسفل «الشواية»، ساعدت على انتشار النيران داخل الغرفة.

وتم تحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وسماع أقوال الشهود، ومعرفة سبب إندلاع الحريق.