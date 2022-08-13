توقعات بانخفاض إنتاج محصول الذرة عالميا بسبب «التلقيح»

تسببت الظروف الجوية والتغيرات المناخية في ارتفاع العقود الآجلة للذرة إلى أعلى مستوى لها في أسبوع واحد، بأكثر من 6 دولارات للبوشل، بعد أن أظهر التقرير الأسبوعي لوزارة الزراعة الأمريكية تدهور حالة المحصول وسط موجات الحر في الغرب الأوسط والسهول، ومن المتوقع بالفعل أن ينخفض ​​إنتاج الذرة في الولايات المتحدة في الفترة من 2022 إلى 2023.

تقارير وزارة الزراعة الأمريكية

ووفقا لوزارة الزراعة الأمريكية، فإن الوكالة صنفت 61% من محصول الذرة الأمريكي على أنه في حالة جيدة إلى ممتازة، انخفاضًا من 64% في الأسبوع السابق، وأقل بكثير مما توقعه المحللون، ومن المحتمل أن يؤثر الطقس الحار والجاف خلال عملية تلقيح الذرة على المحصول بسبب الحصاد في سبتمبر.

مخاوف الركود المتزايدة

ومع ذلك، فإن الذرة ليست بعيدة عن أدنى مستوى لها في 8 أشهر عند 5.9 دولار الذي سجلته في الخامس من يوليو، وسط توقعات أعلى للإمدادات لعام 2022-2023 من وزارة الزراعة الأمريكية، وتوقعات الطلب الضعيفة بسبب مخاوف الركود المتزايدة.

الذرة وصلت لأعلى مستوى لها في 2012

تاريخياً، وصلت الذرة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 843.75 في أغسطس من عام 2012، ومن المتوقع تداول الذرة عند 9.05 دولار أمريكي للبوشل بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، وبالنظر إلى المستقبل، يمكن أن يتم التداول عند 10 دولارات للبوشل في غضون 12 شهرًا.

الولايات المتحدة أكبر مصدر للذرة

وتعتبر الولايات المتحدة والأرجنتين والبرازيل وأوكرانيا وفرنسا أكبر مصدري الذرة، وفي عام 2020، حقق خمسة منهم أكثر من 75٪ من إجمالي المبيعات عالميًا، ومن المتوقع بالفعل أن ينخفض ​​إنتاج الذرة في الولايات المتحدة في الفترة من 2022 إلى 2023 عامًا بعد عام بسبب المساحة الأصغر، وتقدير العائد من الاتجاه الطبيعي من قبل وزارة الزراعة الأمريكية.

ما هو «البوشل»؟

يذكر أن «البوشل» هو إداة قياس للمحاصيل الجافة خصوصًا المحاصيل الزراعية مثل الذكرة، وهي أداة قياس بريطانية وأمريكية للأحجام الجافة.