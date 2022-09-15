السيطرة على حريق كابل كهربائي داخل مستشفى أسيوط الجامعي

نجحت قوات الحماية المدنية بأسيوط، منذ قليل، في السيطرة على حريق شب في كابل كهربائي بقسم الإصابات بمستشفى أسيوط الجامعي، دون وقوع أي إصابات.

بلاغ من نقطة مستشفى الجامعة باندلاع حريق

كان اللواء احمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد ورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى أسيوط الجامعي بنشوب حريق في كابل كهرباء بقسم الإصابات بالمستشفى.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية وقوات الحماية المدنية والإطفاء إلى مكان الحادث وتم السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات وتبين أن سبب الحريق كابل كهربائي، وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة

تفقد القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط للمستشفى

وفي نفس السياق تفقد الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، موقع الحريق بالمبنى الرئيسي للاطمئنان على سير العمل وعدم تأثر المستشفى بالحريق وتقديم الخدمات للمترددين على المستشفى دون تأخرها بسبب الحريق.