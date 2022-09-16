تأهل كورينثيانز إلى نهائي كأس البرازيل بثلاثية على فلومينينسي

تأهل كورينثيانز إلى نهائي كأس البرازيل لكرة القدم، عقب تغلبه على مواطنه فلومينينسي، في مباراة الإياب لقبل نهائي المسابقة، التي استضافها «أرينا كورينثيانز»، بنتيجة مجموع لقائي الذهاب والعودة 5-2، ليضرب موعدا معع فلامنجو في نهائي المسابقة في 12 أكتوبر «مباراة الذهاب» و19 أكتوبر «الإياب».

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت فلومينينسي وكورينثيانز، التي استضافها استاد ماركانا، في 25أغسطس الماضي، شهدت تعادل إيجابيا بين الفريقين بنتيجة2-2.

وأحرز أهداف كورينثيانز، اللاعب ريناتوا أجوستو في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول، من مباراة العودة، وجوليانو فيكتور دي باولا في الدقيقة 91، وأحرز لاعب فلومينينسي، فيليب ميلو، الهدف الثالث، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 94 من الوقت بدل الضائع، ليضرب موعدا مع فلامنجو في نهائي كأس البرازيل.

وكان فلامنجو البرازيلي، واصل تألقه على المستوى المحلي عقب تأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كوبا ليبرتادوريس، التي سيخوضها ضد مواطنه أتليتيكو بارايانيسي، في29 أكتوبر المقبل في مدينة جواياكيل الإكوادورية، وصعد إلى نهائي كأس البرازيل إثر تغلبه على ساو باولو بنتيجة4-1في مجموع لقاءي الذهاب والإياب التي جمعت الفريقين في قبل نهائي الكأس المحلي.

فلامنجو يفوز على ساو باولو

وتألق فلامنجو في قبل نهائي بطولة كأس البرازيل، في مباراة الإياب مع ساو باولو، فجر اليوم الخميس، على استاد ماركانا، بتغلبه على الثاني، بنتيجة1-0، ليصعد إلى المباراة النهائية، وسجل هدف فلامنجو الوحيد، اللاعب جيورجيان دانيل دي أراسكايتا في الدقيقة36 من عمر الشوط الأول من المباراة. ونشر حساب فلامنجو الرسمي على تويتر، صورة لتكريم لنجم الفريقجابريل باربوسا، معلقا على الصورة بالقو، إنه تم تكريم جابي جول لخوضه 200مباراة مع فلامنجو في ماركانا.

وكان فلامنجو، حقق الفوز على ساو باولو في مباراة الذهاب في قبل نهائي كأس البرازيل بنتيجة3-1، التي استضافها ملعب مورمبي في25 أغسطس الماضي، أحرزها جواو جوميز في الدقيقة12من عمر اللقاء وجابريل باربوسا، الهدف الثاني في الدقيقة 67 في الشوط الثاني، واختتم إيفرتون، أهداف فريقه في مرمى ساو باولو في الدقيقة 94من عمر المباراة، فيما أحرز رودريجو نيستور، هدف ساو باولو الوحيد في الدقيقة 79.

ويحتل فلامنجو، المركز الثالث في الدوري البرازيلي، برصيد 45 نقطة من خوضه 26لقاء في المسابقة فاز منها في 13 مباراة وتعادل 6 لقاءات ولقى 7 هزائم.