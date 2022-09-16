عاجل.. قاضية أمريكية تمنع مراجعة وثائق سرية جرى مصادرتها بمنزل ترامب

أصدرت قاضية أمريكية، حكمًا لصالح رئيس البلاد السابق دونالد ترمب ومنعت مراجعة وثائق سرية جرى مصادرتها بمنزله في «مار أيه لاجو» بفلوريدا، وفقًا لما ذكرته قناة«العربية» الإخبارية.

وفي 13 سبتمبر الجاري، وافقت العدل الأمريكية، على تعيين أحد القضاة الذين رشحهم رئيس «البيت الأبيض» السابق لمراجعة الوثائق التي تمت مصادرتها من منزل «مار أيه لاجو» في 8 أغسطس الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقدم كل من فريق ترامب القانوني ووزارة العدل الأمريكية إلى القاضية كانون اسمي مرشحين للمنصب، فيما وافقت الوزارة الأمريكية على تعيين مرشح الفريق الأول، ريموند ديري، مع مرشحيها.

وفي 8 أغسطس الماضي، داهم مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكب «إف بي آي»، مقر إقامة ترامب في فلوريدا، وصادرت عناصر المكتب صناديق من الوثائق السرية التي لم يعدها رئيس البلاد السابق، بعد مغادرة «البيت الأبيض» رغم الطلبات المتكررة.

وكشفت مذكرة التفتيش، أن مكتب «إف بي آي»، يحقق مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن انتهاك محتمل لقانون التجسس وعرقلة قوانين العدالة، وسمحت المذكرة بتفتيش المرافق التي يقيم فيها المسؤول السابق، في منتجع «مار أيه لاجو» فقط، بينها المكتب المعروف باسم «مكتب 45»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.