محاميو ترامب يطالبون بالاستعانة بخبراء لمراجعة الوثائق المضبوطة في منزله

طالب الفريق القانوني للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب بخبير خاص لمراجعة الوثائق التي تم مصادرتها من منزل الأخير «مار أيه لاجو» بفلوريدا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

واقترح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ووزارة العدل الأمريكية، خبيرين مستقلين لمراجعة الوثائق التي صودرت بمنزل «مار أيه لاجو» بفلوريدا.

واختلف فريق ترامب القانوني، وزارة العدل الأمريكية، بشأن مهام الخبيرين المكلفين بمراجعة وثائق المصادرة.

وفي وقت سابق، انتقد ترامب، مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي»، منزل «مار أيه لاجو»، الشهر الماضي، وقال الرئيس الأمريكي السابق، إن البحث كان تحريفا للعدالة.

وقال ستيف بانون المستشار السابق لترامب، أن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي»، داهموا، أمس الأول الخميس، منازل 35 شخص من أنصار الرئيس الأمريكي السابق، وتصرفوا كشرطة ألمانيا النازية.

بانون: «إف بي آي» صادرت العديد من الأجهزة أثناء عمليات التفتيش

وأشار بانون، في مقابلة نُشرت على حساب الصحفي تشارلي كيرك، بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إلى تحطيم «إف بي آي»، الأبواب ودفع الناس وصادروا العديد من الأشياء والأجهزة أثناء عمليات التفتيش وتصرفوا بتقنية «الجيستابو»، في إشارة إلى البوليس السري الألماني في عهد النازية.

وفي سياق آخر، طالبت «واشنطن»، أمس الجمعة، بالإفراج الفوري عن ماثيو هيث، الجندي الأمريكي السابق المعتقل في فنزويلا منذ عامين.

واعتقلت السلطات الفنزويلية، هيث في سبتمبر من العام قبل الماضي 2020، واتهمته بالرغبة في مهاجمة منشآت النفط والكهرباء، فيما وصفته كراكاس بالجاسوس

ودعا المتحدث باسم وزارة «الخارجية الأمريكية»، نيد برايس في بيان، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن هيث، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.