«سكاي نيوز»: أمريكا تعين محققا للإشراف على الوثائق المضبوطة لدى ترامب

أعلنت محكمة أمريكية موافقتها على تعيين محقق خاص للاطلاع على الوثائق المضبوطة في منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفقا لما نقلته قناة «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل لها.

تنسيق بين وزارة العدل والمخابرات الوطنية

ونشرت وكالة أنباء «رويترز»، قبل أيام، نقلا عن مديرة المخابرات الوطنية، أفريك هينز، قولها إن وزارة العدل بالتنسيق مع المخابرات الوطنية، تعملان على تقييم الأرشيف الذي تم العثور عليه في منزل الرئيس الأمريكي السابق ترامب في ولاية فلوريدا الأمريكية.

العمل على تقييم الوثائق التي حصل عليها ترامب

وأوضحت «هينز» أن المخابرات تعمل على تقييم المواد المنشورة في الوثائق لدى «ترامب» لمعرفة تأثيرها على الأمن القومي الأمريكي، خاصة أنه حصل عليها بشكل مخالف وتضم مصادر بشرية سرية تعاونت مع المخابرات وهذا سر كبير يجب الحفاظ عليه، وجاء هذا بعد نحو سنة ونصف من خسارته منصب الرئيس واقتحام أنصاره الكونجرس الأمريكي متهمين الولايات المتحدة بعدم إجراء الانتخابات بحياد مما أسفر عن فوز الرئيس جو بايدن بالمنصب.