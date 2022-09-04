ترامب: استخدام بايدن لوزارة العدل الأمريكية «انتهاك فاضح» للقانون

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن استخدام إدارة خلفه جو بايدن لوزارة العدل يعد انتهاكا فاضحا للقانون، متهما رئيس البلاد الحالي، باستخدام الوزارة ضد خصومه السياسيين.

وأضاف ترامب، خلال مشاركته في أول تجمع انتخابي لدعم مرشحين جمهوريين، مساء أمس السبت، في «ولاية بنسلفانيا» الواقعة في المنطقة الشمالية الشرقية للبلاد، أن بايدن يتحمل مسؤولية المعاناة التي يتكبدها الأمريكيون، مشيرا إلى أن الديمقراطيين سيدمرون الولايات المتحدة، وعلى الجمهوريين إعادة الحكم للشعب.

ترامب: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 مزورة

وأوضح الرئيس السابق، أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 مزورة ولا شرعية لمن يعتلون السلطة، مشيرا إلى أن خطاب بايدن كان مجرد كراهية وغضب ، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخباربة.

وانتقد ترامب، مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي»، منزله «مار أيه لاجو»، في فلوريدا الشهر الماضي، وقال إن البحث كان تحريفا للعدالة، وفقا لما ذكره شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروشسية.

وحذر الرئيس السابق، من أنه سينتج عنه رد فعل عنيف لم يره أحد من قبل، وأضاف الرئيس الأمريكي السابق، أن لا يمكن أن يكون هناك مثال أكثر وضوحًا للتهديدات الحقيقية من الحرية الأمريكية أكثر مما كان عليه قبل أسابيع قليلة فقط.

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: «شهدنا واحدة من أكثر انتهاكات السلطة المروعة من قبل أي إدارة في التاريخ الأمريكي».

الرئيس السابق: قرارات إدارة بايدن في مجال الطاقة تصب في مصلحة الصين

وأضاف ترامب، أن قرارات إدارة جو بايدن المتعلقة بمجال الطاقة تصب في مصلحة الصين. وتابع ترامب قائلا، إنه لو كان رئيسا لأمريكا لما استطاع الرئيس الروسي فلادمير بوتين شن عمليات عسكرية ضد أوكرانيا.

وأشار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى أن إدارة الرئيس الحالي ستمنح إيران مليارات الدولارات وامتلاك سلاح نووي عبر اتفاق بائس.

وأكد مؤيدون لترامب، ظهروا في بث مباشر قبل تجمع الرئيس السابق، أمس السبت، في ولاية بنسلفانيا، دعمهم المستمر لـ الأول وسط مشاكله المتزايدة، وفقا لما ذكرته صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية.