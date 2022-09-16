المنشآت الفندقية: ضيوف مؤتمر المناخ سيقيمون بفنادق شرم الشيخ فقط

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن المشاركين بمؤتمر قمة المناخ في دورته الـ 27 والمقرر انعقاده بشرم الشيخ نوفمبر المقبل سيقيمون بفنادق مدينة شرم الشيخ فقط، لافتا إلى أن اقتراح إقامة بعض المشاركين بعدد من المدن المجاورة لشرم الشيخ مثل دهب وطابا تم رفضه خاصة أن المنشآت الفندقية بشرم الشيخ قادرة على استيعاب ضعف عدد المشاركين بالمؤتمر.

استعدادات فنادق شرم الشيخ

وأضاف لـ «الوطن»، أن فنادق شرم الشيخ كثفت استعداداتها لاستضافة المؤتمر، لافتا إلى انتهاء الفنادق من تركيب خدمة الإنترنت فائق السرعة قبل منتصف الشهر المقبل، مشيرا إلى أن أكثر من 90% من فنادق شرم الشيخ باتت تطبق حاليا المعايير البيئية الخاصة بشهادة النجمة الخضراء، موضحا أن الـ 10% المتبقية في طريقها للحصول على شهادة النجمة الخضراء خلال الأسابيع المقبلة وقبل فترة من إقامة المؤتمر.

وأشار إلى انه تقرر مد فترة سريان حجز نسبة 30% من الغرف المخصصة لإقامة ضيوف مؤتمر المناخ حتى 30 سبتمبر الجاري، موضحا أنه تم حجز نسبة الـ 30% الأولى من الغرف الفندقية منتصف الشهر الماضي، وعدد الغرف الفندقية التي تم حجزها حتى نهاية الأسبوع الماضي تجاوزت 11 ألف غرفة فندقية.

تخصيص 30% من الغرف الفندقية لضيوف المؤتمر

وأوضح «عاقل»، أن كل فندق من فنادق شرم الشيخ خصص نحو 30% من غرفها الفندقية على الأقل لاستقبال ضيوف مؤتمر المناخ، لافتا إلى أن المؤتمر يمثل دعاية مجانية لشرم الشيخ وفرصة للترويج السياحي بالمدينة، وتابع: «مدينة شرم الشيخ ستستقبل السياح من مختلف دول العالم بشكل طبيعي تزامنًا مع قمة المناخ».

يشار إلى أن مدينة شرم الشيخ ستستضيف نوفمبر المقبل وللمرة الأولى قمة مؤتمر المناخ العالمي COP27.