منتصف سبتمبر.. آخر موعد لتعاقد فنادق شرم الشيخ على الإنترنت فائق السرعة

شدّد الدكتور خالد شريف، مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، على كافة فنادق شرم الشيخ المُدرجة بنطاق أعمال المرحلة الأولى من مشروع رفع كفاءة البنية التحتية وخدمات الاتصالات بالفنادق والقرى السياحية، بسرعة الانتهاء من الإجراءات التعاقدية على الإنترنت بالسرعات المقررة مع أحد مزودي الخدمة في موعد أقصاه بعد غد الخميس، على أن يتم بدء تشغيل الخدمة وسداد المستحقات نظير التشغيل في موعد أقصاه مطلع أكتوبر المقبل.

إجراءات تشغيل الإنترنت فائق السرعة بفنادق شرم الشيخ

وأضاف خلال الخطاب الذي أرسله إلى غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، وحصلت «الوطن»، على نسخة منه أن إجراءات تشغيل الإنترنت وفقا للسرعات المقررة تستغرق مدة زمنية 10 أيام كحد أدنى من تاريخ التعاقد، لافتًا إلى ضرورة موافاة فنادق شرم الشيخ وزارة السياحة والآثار بصورة من التعاقد مع مزود الخدمة فور توقيع العقد.

بعض الفنادق لم تتعاقد حتى الآن

وأشار مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي إلى أن الزيارة الميدانية التي نظمها فريق عمل وزارة السياحة والآثار لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تركيب الإنترنت فائق السرعة بفنادق شرم الشيخ بداية شهر سبتمبر الجاري في إطار الاستعدادات المكثفة للمنشآت الفندقية والسياحية بشرم الشيخ لمؤتمر تغير المناخ الذي تستضيفه المدينة نوفمبر المقبل، أثبتت عدم انتهاء بعض الفنادق المدرجة بنطاق المرحلة الأولى للمشروع من إجراءات التعاقد على الإنترنت وفقا للسرعات المقررة مع أحد مزودي الخدمة.

ومن جهته أكد علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه قبل حلول منتصف شهر أكتوبر المقبل ستكون كافة فنادق مدينة شرم الشيخ التي تستضيف فعاليات مؤتمر قمة المناخ في دورته الـ 27، انتهت من تركيب خدمة الإنترنت فائق السرعة وفقا للسرعات المقررة لكل منشأة فندقية.