للمتقدمين لكلية الشرطة 2022.. اعرف الاختبارات المسموح بإعادتها

بدأ العديد من المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة 2022 في خوض الاختبارات المقررة من جانب الكلية، خلال الفترة الحالية، إذ إن بعض تلك الاختبارات يحق للمتقدم فيها أن يقوموا بإعادتها مرة أخرى، إذا كانت النتيجة «غير لائق»، وبعض الاختبارات لا يمكن إعادتها مرة أخرى نهائيًا، لذا تستعرض «الوطن» الاختبارات التي يحق للطالب فيها طلب إعادتها مرة أخرى في حالة الرسوب فيها.

اختبارات كلية الشرطة التي يحق الإعادة فيها

ووفقاً لما أعلنته وزارة الداخلية في بيان لها سابق، فإنّ اختبارات كلية الشرطة التي يحق فيها للطالب التقدم بإعادتها مقابل مبلغ من الرسوم ولمرة واحدة فقط، هي 3 اختبارات فقط وهي كالتالي:

1- اختبار القوام: وهو الاختبار الذي يتعلق بتناسب طول المتقدم مع وزنه، حيث إن «أقص وزن = الطول - 90».

2- الاختبار الطبي: وهو الاختبار الذي يمثل خلاله الطالب أمام لجنة طبية من أجل التأكد من استيفائه كل شروط اللياقة الصحية.

3- الاختبار الرياضي: وهو الاختبار الأخير الذي يحق خلاله الطالب طلب الإعادة، ويؤدي الطالب خلال عدد من التمرينات الرياضية بهدف قياس مستوى اللياقة البدنية.

اختبارات كلية الشرطة التي لا يحق الإعادة فيها

أما اختبارات كلية الشرطة 2022 التي لا يحق للطالب إعادتها مرة أخرى حال الرسوب فيه، وكانت النتيجة «غير لائق»، هي 5 اختبارات:

1 - اختبار القدرات: وهو الاختبار الذي يتم من خلاله قياس مستوى الطالب الثقافي.

2 - اختبار المقاس: وهو الذي يتم من خلاله قياس طول قامة الطالب، وهي محددة بـ 170 سم للحاصلين على الثانوية العامة، و165 سم كحد أدنى لخريجي الجامعات من الذكور، و160 سم كحد أدنى لخريجي الجامعات من الإناث.

3 - الاختبار النفسي: وهو الاختبار الذي يمثل خلاله الطالب أمام لجنة طبية بهدف التأكد من استيفاءه لشروط اللياقة النفسية.

4 - اختبار السمات: وهو الاختبار الذي يخضع خلاله المتقدم لبطاريتين بهدف قياس كل من القدرات الذهنية، مع السماء الشخصية، وأيضاً الميول المهنية.

5 - الاختبار الطبي المتقدم: وهو الاختبار الأخير الذي لا يحق للطالب فيه الإعادة، حيث يمثل مرة واحدة أمام لجنة طبية بهدف إجراء بعض الاختبارات الطبية المتقدمة.