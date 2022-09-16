مصرع نجار وإصابة آخر في حادث سير على طريق «مشال - كتامة» بالغربية

لقي نجار موبيليا مصرعه، وأصيب آخر بكسور وكدمات وسحجات، إثر وقوع حادث تصادم في الطريق الواصل بين قريتي مشال وكتامة، بمركز بسيون بمحافظة الغربية.

وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى بسيون المركزي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطار من مأمور مركز شرطة بسيون يفيد، بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم على طريق الرابط بين قريتي مشال وكتامة بمركز بسيون، ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة آخر.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارتا إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع شخص يدعى الشحات راضى، في العقد الخامس من العمر، ومقيم بقرية كفر العلو، أثناء ذهابه إلى قرية كتامة لإحضار كمية من الأخشاب.

رفع حطام الحادث

فيما تعرض آخر لإصابات مختلفة ومتفرقة، وتم نقله إلى مستشفى بسيون المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار حادث السير لإعادة حركة المرور وفتح الطريق أمام السيارات.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، والتحفظ على المركبات المتسببة في الحادث.