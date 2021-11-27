حبس 4 متهمين بالاعتداء على نجار موبيليا في قرية بلقينا بالمحلة الكبرى

أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم، توجيهاته إلى رئيس نيابة مركز المحلة بحبس مجموعة من البلطجية لاعتدائهم على نجار موبيليا بالعصا والشوم والأسلحة البيضاء بقرية بلقينا بنطاق دائرة المركز، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حبس 4 بلطجية تعدوا على نجار موبيليا

كما شدد المحامي العام في توجيهاته إلى مساعديه من أعضاء النيابة العامة بأهمية سماع أقوال الضحية وشهود عيان والمتهمين فضلا عن تفريغ كاميرات مراقبة بمحيط موقع الحادث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تفاصيل واقعة الاعتداء على نجار قرية بلقينا بالمحلة الكبرى

وكانت الواقعة اندلعت أحداثها بنطاق شوارع قرية بلقينا بالاعتداء على نجار في العقد الرابع من عمره لاعتراضه على تحرش شاب بابنة شقيقه حال خروجها من أحد الدروس الخصوصية.

كما كثف ضباط مباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية من جهودها لضبط المتهمين الخارجين على القانون وتقديمه للعدالة بعرضهم على النيابة العامة.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العميد عصام مصطفي مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول وصول المدعو عبد الله السيد عطية 38 سنة نجار موبيليا مقيم بقرية بلقينا مصاب بكدمات وجروح قطعية وسطحية بالرأس إلى مستشفى المحلة العام.

ضبط المتهمين

وأفاد نجار الموبيليا، الضحية، في أقواله في البلاغ بأنه اعترض طريق شاب حاول التحرش لفظيا بابنة شقيقه أثناء خروجها من حصة إحدى الدروس الخصوصية ولكنه ذهب إلى والد الشاب لمعاتبته ومنع ابنه من التحرش بالفتاة.

وكشف النجار الضحية أنه فوجئ باستدعاء نحو 4 أشخاص من البلطجية يحملون العصا وأسلحة بيضاء والاعتداء عليه بالضرب وتكسير أطراف جسده.

كما انتقلت القيادات الأمنية بدورها تحت قياده العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث لمتابعة تطورات الواقعة وسماع أقوال الضحية وشهود عيان.

ضبط المتهمين في ارتكاب واقعة التعدي على نجار موبيليا بقرية بلقينا

وكثفت الجهات الأمنية بالغربية تحت إشراف الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز شرطة المحلة من جهودها لكشف هوية البلطجية وضبطهم لتقديمهم للعدالة.

وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المحلة من ضبط المتهمين وردعهم قانونيا.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري وكشف ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.