نجار موبيليا يشعل النار في صاحب فرن لتأخر حصوله على حصته من الخبز

شهدت قرية شنراق بمركز السنطة بمحافظة الغربية، مساء اليوم، نشوب مشاجرة بين صاحب فرن ونجار موبيليا، استُخدمت فيها زجاجات المولوتوف، بسبب تأخر صرف حصة الخبز الخاصة بالنجار، ما أسفر عن إصابة صاحب الفرن بحروق في الوجه واليدين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان المشاجرة، وضبطت طرفي الواقعة، وهما «أ. ا. السباعي» صاحب فرن عيش، و«س. ع. الجزار» 30 سنة نجار موبيليا.

وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء محمد عمران، مدير المباحث الجنائية، يفيد ببلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بين طرفين على خلافات على الدور في فرن عيش بناحية شنراق بمركز السنطة بنطاق المحافظة.

وأوصى مدير الأمن بانتقال العقيد أحمد كوهيه، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي السنطة وزفتى يرافقه ضباط وحدة مباحث السنطة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل الواقعة وبمعاونة الأهالي.

وتم ضبط «س. ع. الجزار» 30 سنة، نجار موبيليا، مقيم بشنراق، وتسليمه للشرطة، ونقل المصاب، صاحب الفرن، إلى مستشفى السنطة المركزي لإسعافه وتلقي العلاج.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وحُرر محضر رقم 3856 لسنة 2021 جنح السنطة لسنة 2021 م وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وأصدر المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهاته إلى رئيس نيابة مركز السنطة بفتح باب التحقيق في واقعة إشعال مواطن النيران في جسد صاحب فرن على يد مواطن وزملائه لخلافات على توزيع الخبز.

كما شدد المحامي العام على ضرورة سماع أقوال شهود عيان وطرفي المشاجرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وردع المخالفين.