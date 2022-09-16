مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 12 ألف سائح على متن 82 رحلة اليوم

يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم الدوليان، اليوم الجمعة، 12 ألف سائح أجنبي من مختلف الجنسيات على متن 82 رحلة طيران، قادمة من مطارات أوروبا، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية.

مطار الغردقة يستقبل 74 رحلة طيران اليوم

وكشف مصدر ملاحي لـ«الوطن»، عن أن مطار الغردقة يستقبل، اليوم الجمعة، 74 رحلة طيران ما بين منتظم وشارتر، فيما يستقبل مطار مرسى علم الدولي 8 رحلات.

وقال سامح جمعة، الخبير السياحي، الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة ومرسى علم، استعدت لاستقبال آلاف السائحين الأجانب عبر عشرات رحلات الطيران.

الألمان الأعلى إقبالا على المدن السياحية

ولفت جمعة، لـ«الوطن»، إلى أن المدن السياحية تشهد إقبالا من أكثر من 15 جنسية أجنبية، منوها بأن السياحة الألمانية في مقدمة الزائرين يليها البولندية والتشيكية.