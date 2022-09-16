«جنوب سيناء»: 315 مواطنا تسلموا عقود تملك «منزل وقطعة أرض» بالتجمعات التنموية

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الانتهاء من تسليم 6 تجمعات تنموية بثلاث مدن في المحافظة، موضحا أن التجمع السابع في منطقة النهايات سوف يجري تسليمه بعد الانتهاء من تمهيد الطريق وتوصيل التيار الكهربائي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتسليم البيوت والأراضي كاملة المرافق.

وقال فودة، لـ«الوطن»، إن رؤساء المدن في سانت كاترين ورأس سدر والطور، وقعوا على العقود، بعد تسلم كل مواطن البيت المخصص له وقطعة الأرض البالغ مساحتها 5 أفدنة.

315 مواطنا تسلموا عقودهم

وأكد فودة، أنه جرى تسليم 315 مواطنا عقود تخصيص البيت والأرض بعد استيفاء الشروط والضوابط، مشيرا إلى أن جنوب سيناء تضم 7 تجمعات تنموية في رأس سدر، و4 تجمعات في الحمة، والسحيمي، وأبو جعدة، والنهايات.

وأضاف أن الطور تضم تجمعين في اسلا وعريق وسهل القاع، وفي مدينة سانت كاترين يوجد تجمع السعال، مشيرا إلى أن جميع التجمعات جرى تسليمها عدا تجمع وحيد في النهايات برأس سدر، لاستكمال توصيل المرافق.

منزل كامل المرافق لكل مواطن

وقال المهندس محمد خضر، مدير شركة ألفا للمقاولات، المنفذة للمشروع، إن الدولة خصصت لكل مواطن فاز في قرعة التجمعات التنموية، بيتا وقطعة أرض مساحتها 5 أفدنة.

وتابع: الدولة بذلت جهدا كبيرا في إقامة هذه التجمعات التنموية وسط الصحراء لخلق مجتمعات عمرانية جديدة، وجذب السكان إلى جنوب سيناء.

وأكمل: مساحة البيت 210 أمتار مربعة، ويتكون من 4 غرف نوم ومطبخ وحمام وحديقة خلفية على مساحة 80 مترا مربعا، ويسمح لصاحب البيت بإنشاء طابق ثان، موضحا أن كل البيوت متباعدة وعبارة عن فيلا مستقلة أمامها وخلفها مساحات شاغرة يمكن استخدمها.

في سياق متصل، قال الدكتور محمد شتا، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، إن الأراضي الموزعة جرى تقسيمها بمساحة 5 أفدنة لكل مواطن، وجرى حفر الابار وتوصيل شبكات الري.

وأكمل: سوف تدفع مديرية الزراعة المعدات لتمهيد الأراضي مع تحديد الزراعات المناسبة لكل تجمع، بصورة تناسب المناخ والتربة الموجود بها التجمع التنموي.