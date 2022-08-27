تسليم 18 بيتا بمساحة 200 متر بتجمع وادي الحمة في جنوب سيناء

التجمعات التنموية في سيناء أحد مشروعات التنمية المستدامة والمتكاملة التي تبنتها القيادة السياسية لزيادة المساحة المنزرعة وتوفير فرص عمل للمواطنين، إذ أنشأت الدولة 17 تجمعا تنمويا في شبه جزيرة سيناء، و12 تجمعا في شمال سيناء، و7 تجمعات في جنوب سيناء.

فرحة كبيرة شهدتها منطقة قرية الحمة في وسط سيناء؛ وهي إحدى القرى التابعة لمدينة رأس سدر، إذ جرى تسليم عقود بالبيوت والأفدنة للمواطنين.

25 بيتا في وادي الحمة

اللواء أيمن الشريف السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن تجمع وادي الحمة يضم 25 بيتا كمرحلة أولى بالإضافة إلى 105 أفدنة صالحة للزراعة، موضحا أن كل مواطن يحصل على بيت و5 أفدنة.

وأضاف أن الدولة تقوم بتسليم التجمعات للمواطنين بأقل من التكلفة الحقيقية بمبلغ 800 ألف جنيه بالقسط على 20 سنة، رغم أن تكلفتها الحقيقية للبيت والأرض لكل فرد تبلغ 1.7 مليون جنيه.

وقدّم سكرتير عام المحافظة نيابة عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الشكر إلى الرئيس السيسي على هذه المشروعات التي كانت حلمًا وأصبحت حقيقية.

جاء ذلك خلال تسليم 25 بيتا في تجمع الحمة اليوم السبت بحضور علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، والسيد عوض عضو مجلس النواب وعدد من مشايخ البدو والجهاز التنفيذي للمحافظة.

7 تجمعات تنموية

أكد سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، إن المحافظة تضم 7 تجمعات في مدن رأس سدر، الطور، سانت كاترين، بإجمالي 570 بيتا، وبلغ إجمالي مساحة الزراعية للتجمعات السبع 2850 فدانا.

قال علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، إنه يوجد 4 تجمعات تنموية في رأس سدر هي الحمة، السحيمي، النهايات، أبو جعدة، مشيرا إلى أنه جرى تسليم تجمع وادي الحمة اليوم، وغدا تجمع السحيمي.

أضاف أن كافة المرافق متوفرة بالتجمع من مياه وكهرباء وصرف صحي ومدرسة وملعب ومسجد ومبنى ديوان الموظفين ونقطة طبية.

البداية الحقيقية لتنمية سيناء

قال السيد عوض، إن التجمعات التنموية هي بداية التنمية المتكاملة والمستدامة التي طالب بها الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن الدولة قامت بتوصيل الكهرباء والمياه لهذه التجمعات.

وطالب «عوض» المواطنين ببدء زراعة الأرض لتعميرها، وأي معوقات سوف يتم إزالتها أثناء التشغيل.

وأكد أنه جرى إقامة محطة كهرباء لكل تجمع ومحطة للصرف الصحي.

وأوضح المهندس خالد خضر مدير شركة ألفا المنفذة للمشروع، أن البيت مساحته 200 متر مربع وتشطيب سوبر لوكس، ويضم ثلاث غرف معيشة وصالة وغرفة استقبال وحمام ومطبخ إلى جانب حوش خلف بباب مستقل على مساحة 80 مترا مربعا.