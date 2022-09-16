الاتحاد الأوربي يعلن ملء مستودعات الغاز بنسبة 85% استعدادا للشتاء

أعلن الاتحاد الأوربي، اليوم، ملء مرافق تخزين الغازالأوربي بنسبة 85%، وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز».

ووفقا لبيانات جميعة مشغلي البنية التحتية للغاز، فإنّ مستودعات تخزين الغاز تحت الأرض في أوروبا، تجاوزت نسبة الغاز الرقم، المستهدف الذي حدده الاتحاد الأوروبي عند 80% بحلول 1 نوفمبر.

امتلاء المخازن الأوربية بالغاز بنسبة 84.71%

وذكرت البيانات، أنّ المخازن الأوروبية تمتلئ بنسبة 84.71%، وتحتوي على إجمالي 91.6 مليار متر مكعب من الغاز، اعتبارًا من يوم الغاز في 14 سبتمبر، والذي انتهى في الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش يوم 15 سبتمبر.

كما أظهر أنّ بلجيكا وكرواتيا وجمهورية التشيك والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وإسبانيا والسويد، ملأت مرافق التخزين الخاصة بها بما يتجاوز هدف 80%، بينما تمتلك 18 دولة فقط من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي لديها UGS في أراضيها.

من المقرر أن يبدأ موسم التدفئة في أوروبا في منتصف أكتوبر، على الرغم من تأجيله العام الماضي حتى نوفمبر، وفي غضون ذلك، قالت المفوضية الأوروبية هذا الصيف إنّ مرافق تخزين الغاز تمثل 25-30% من إجمالي الغاز المستهلك في أوروبا في الشتاء.

محطة واحدة تعمل على ضخ الغاز إلى أوربا

وفي الوقت نفسه، لا تزال شحنات الغاز من روسيا محدودة، بالنظر إلى أن نورد ستريم 1، خط الأنابيب الرئيسي الذي يزود أوروبا بالغاز الطبيعي الروسي، لا يزال خارج العمل بسبب الأعطال الفنية، بينما تواصل أوكرانيا رفض نقل الغاز عبر نقطة دخول سوخرانيفكا.

وجدير بالذكر أن محطة سودجا لا تزال هي المحطة الوحيدة التي تضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا.