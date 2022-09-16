تعرف على سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بدون مصنعية

أعلنت محلات الصاغة، عن سعر جرام الذهب عيار 21 وباقي أعيرة المعدن الأصفر اليوم الجمعة، فضلًا عن متوسط أسعار الذهب اليوم بالصاغة، دون مصنعية.

ووفقًا لمحال الصاغة سجل سعر جرام الذهب عيار 21، سجل نحو 1,110 جنيهات للشراء و1,114 جنيها للبيع فيما وصلت قيمة سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 1,269 جنيها للبيع و1,273 جنيها للشراء، وبيع جرام الذهب عيار 22، بسعر 1,163 جنيها مقابل 1,167 جنيها دون المصنعية.

عيار 14 وسعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الذهب عيار 18 اليوم إلى 951 جنيها للشراء و955 جنيها للبيع، أما عيار 14 الذي يقبل على شرائه البعض سجل نحو 740 جنيها للبيع و743 جنيها للشراء، وسجل الجنيه الذهب سعر 8,880 جنيها للشراء و8,912 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال

ووصلت قيمة سعر جرام الذهب عيار 21 الدولارية إلى 46.70 دولار بما يعادل907.20 جنيهات مصري، ووصل سعر عيار 24 نحو 1,037 جنيه ما يعادل 53.37، والذهب عيار 18 سجل نحو 777.59 جنيه ما يعادل 40.03 دولار أمريكي.

أما عن سعر الذهب عيار 14 في أسواق المال فاليوم سجل نحو 604.79 جنيه ما يعادل 31.13 دولار، ونحو 7,258 جنيه للجنيه الذهب ما يعادل373.62، وأخيرا سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة وصل نحو 1,036,775 جنيه ما يعادل 53,373 دولار، وفق الموقع الرسمي للذهب.