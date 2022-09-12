سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 12-9-2022 في مصر

يبحث قطاع عريض من المواطنين عن سعر جرام الذهب من عيار 21 ، في ظل استمرار تذبذب أسعار المعدن النفيس خلال الآونة الأخيرة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والتغيرات الاقتصادية التي طرت على بورصة الذهب العالمية وتأثيرها على أسواق المال العالمية.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، سعر جرام الذهب عيار 21، ضمن عمليات البيع والشراء في الصاغة وأسواق المال المصرية والعالمية، وفق النشرة السعرية الصادرة عن شعبة المشغولات الذهبية في الغرفة التجارية.

سعر الذهب اليوم في مصر

بلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21، نحو 1110 جنيهات للبيع، و1114 جنيهًا للشراء.

- وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 951 جنيهًا للبيع، و955 جنيهًا للشراء.

- كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، نحو 1269 جنيهًا للبيع، و1273 جنيهًا للشراء.

- فى حين بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الإثنين،1.268.571 جنيه للبيع، و1.235.429 جنيه للشراء.

- بلغ سعر الجنيه الذهب مع بداية تعاملات صباح اليوم الإثنين، في أسواق الصاغة بمصر، 8880 جنيهًا للشراء، و9128 جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب في أسواق المال

هذا وقد شهدت أسعار الذهب اليوم، ارتفاعًا طفيفًا في أسواق المال العالمية، نظرًا للتغيرات المستمرة في بورصة الذهب اليومية.

- سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 931.35 جنيه، ويعادل 48.89 دولار.

- بلغ سعر الجنيه الذهب 7451 جنيهًا، ويعادل 38.513 دولار.

- أما سعر جرام الذهب عيار 24 فسجل 1045 جنيهًا، أي ما يعادل 55.72 دولار.

- كما سجل، صباح اليوم، سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 798.32 جنيه، بما يعادل 41.33 دولار.