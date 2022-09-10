سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.. هبوط في نهاية التعاملات

شهد سعر جرام الذهب عيار 21، انخفاضا طفيفا في نهاية تعاملات اليوم السبت، إذ انخفض سعر الجرام نحو جنيهين، وهي نفس القيمة في الأعيرة المختلفة والجنيه الذهب.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع «الوطن» في إطار خدماته التي ينشرها على مدار اليوم، سعر جرام الذهب عيار 21 وباقي الأعيرة الأخرى والجنيه الذهب في محلات الصاغة وأسواق المال، وفق شعبة المشغولات الذهبية بالغرف التجارية بالقاهرة.

سعر جرام الذهب عيار 21

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21، إذ سجل سعر البيع نحو 1110 جنيهات، والشراء 1114 جنيهًا، مقابل 1112 جنيهًا للبيع و1116 للشراء بالتعاملات الصباحية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وجاءت أسعار الذهب اليوم السبت للأعيرة المختلفة في محلات الصاغة، كالآتي:

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 مبلغ 1269 جنيها للبيع و1273 جنيها للشراء.

بينما جاء سعر جرام الذهب عيار 18 بنحو 951 جنيها للبيع و955 جنيها للشراء.

في حين جاء العيار الأقل مبيعًا في مصر، وهو الذهب عيار 14 بسعر 740 جنيها للبيع و743 جنيها للشراء.

وسجل الجنيه الذهب سعر 8880 جنيها للبيع و8912 جنيها للشراء، كما سجل سعر كيلو الذهب 1268571 جنيها للبيع و1273143 جنيها للشراء.