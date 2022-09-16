تخصيص 36 قطعة أرض في 12 مدينة جديدة لتنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على تخصيص 36 قطعة أرض بـ12 مدينة جديدة، لإقامة «مشروع عمراني متكامل، ومستشفى، ومدرسة، ونادٍ، بجانب أنشطة سكنية، وتجارية، وإدارية، وصناعية، وتعليمية، وترفيهية».

مشروعات مقرر تنفيذها في القاهرة الجديدة

وقال «الجزار»، في بيان اليوم الجمعة: في مدينة القاهرة الجديدة، جرى تخصيص 8 قطع أراضٍ بأنشطة تجارية، وإدارية، وسكنية، وفى مدينة العاشر من رمضان، بالإضافة إلى قطعتي أرض بنشاط صناعي، مشيرًا إلى أنه في مدينة 6 أكتوبر، جرى تخصيص 4 قطع أراض بأنشطة «مستشفى – طبي – خدمات صناعية – تجاري».

أما في مدينة بدر، جرى تخصيص 4 قطع أراضٍ بأنشطة «تجاري – تجاري إداري – إسكان فندقي»، بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض بنشاط سكني تجاري في مدينة العبور، و3 قطع أراضٍ بأنشطة «تجاري إداري سكني – محطة خدمة وتموين سيارات – صناعي» وذلك في مدينة السادات.

مشروعات دمياط الجديدة

وأشار وزير الإسكان، إلى تخصيص قطعتي أرض بنشاط «نادي – تجارى إداري» في مدينة دمياط الجديدة، كما جرى تخصيص قطعتي أرض بنشاط «محطة خدمة وتموين سيارات – سكني تجاري إداري» في مدينة العبور الجديدة.

كما جرى تخصيص 4 قطع أراضٍ بنشاط «مدرسة – إداري – تعليمي – تجاري إداري» في مدينة الفيوم الجديدة، وفي مدينة أسيوط الجديدة، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ بنشاط «تعليم عالي – تعليمي – ترفيهي – تجاري»، بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض بنشاط مخبز في مدينة طيبة الجديدة، وفي مدينة سوهاج الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط عمراني متكامل.