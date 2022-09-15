تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي 2022 بالمنوفية.. مساحتها 90 مترا

أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح وحدات سكنية في المرحلة الثالثة «سكن لكل المصريين» ضمن المبادرة الرئاسية، حيث توجد وحدات سكنية جديدة في عدد من المحافظات، ومنها محافظة المنوفية.

ويستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن الوحدات السكنية الموجودة في محافظة المنوفية 2022 ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 3»، ومدى جاهزيتها، خلال السطور التالية.

عدد وأماكن الوحدات السكنية

صرحت المهندسة نبيله حسني وكيل وزارة الإسكان بالمنوفية، أن عدد الوحدات السكنية في المحافظة بلغ 4565 وحدة، جميعها موجودة في مدينة السادات بمناطق «الخطاطبة، الاخماس، الصوامع، بديل الدير»، مشيرة إلى أن الوحدات السكنية تم تشطيبها على أعلى مستوى خدمي للمواطنين.

وأكدت «حسني» في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعة الوحدة السكنية يبلغ 90 مترًا، وهي عبارة عن ثلاث غرف وصالة وجميع المرافق الخدمية، مشيرة إلى أن الوحدة السكنية بها تشطيب سوبر من جميع الخدمات والمرافق التي يحتاج إليها المواطن بمجرد استلامه مفتاح الوحدة.

شروط استلام الوحدات السكنية

ودعت وكيلة وزارة الإسكان بالمنوفية، المواطنين خصوصًا الشباب، للتقديم في مبادرة «سكن لكل الشباب» وذلك للمستحقين فقط، مؤكدة أن الوحدات يتم تسليمها بشروط وضوابط، أهمها هو استحقاق الشخص المتقدم بالحصول على وحدة سكنية لإعطاء فرصة للشباب محدودي الدخل، إذ يوجد عدد من الأشخاص يقدمون على الوحدات السكنية للاستثمار بها، وهذا مرفوض تمامًا.