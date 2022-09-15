حجز شقق وزارة الإسكان ضمن «سكن لكل المصريين 3».. اعرف الأسعار والمواعيد

يبحث عدد كبير من المواطنين عن حجز شقق وزارة الإسكان، عبر محركات البحث العالمية، وذلك تزامنًا مع إعلان الوزارة، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح وحدات سكنية جديدة ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري.

وتستهدف شقق وزارة الإسكان، ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 3»، المواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، داخل عددًا من المحافظات والمدن الجديدة، وذلك ضمن مبادرة التمويل العقاري، التي أطلقها البنك المركزي يوليو 2021.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، مواعيد وأسعار حجز شقق وزارة الإسكان ضمن «سكن لكل المصريين 3»، وفقًا لبيان الوزارة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

مواعيد حجز شقق وزارة الإسكان ضمن «سكن لكل المصريين 3»

حددت وزارة الإسكان والمرافق، بداية حجز الشقق ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 3»، من يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر 2022، وحتى السبت الموافق 1 أكتوبر 2022، للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبداية الحجز من يوم الأحد الموافق 2 أكتوبر 2022، وحتى يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر 2022، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين لم يتمكنوا من إنهاء عملية الحجز وشراء كراسة الشروط، خلال الفترة المخصصة لهم.

أسعار حجز حجز شقق وزارة الإسكان ضمن «سكن لكل المصريين3»

كما أعلنت وزارة الإسكان عن أسعار الشقق ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 3»، حيث تتراوح قيمة الشقة ما بين 194 ألف جنيه وحتى 310 آلاف جنيه.