بدء تطبيق المواعيد الشتوية للمحال والمطاعم والمقاهي نهاية سبتمبر

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ المواعيد الشتوية لغلق المحال 2022 تبدأ 30 سبتمبر الجاري، بعد قرابة 13 يومًا من الآن، مضيفا لـ «الوطن»، أنّ مواعيد فتح وغلق المحال تساهم في ضبط الشارع والحد من الفوضى والعشوائية ومنع الإزعاج خاصة داخل الكتل السكنية مع ترشيد الاستهلاك، والسماح لشركات النظافة بالعمل والتحرك بسهولة لتنظيف وتجميل الشوارع والميادين.

مواعيد عمل المحلات 2022

وأشار إلى أن المحافظات تلتزم حاليا بتطبيق المواعيد الصيفية الخاصة بفتح وغلق المحلات والمطاعم والكافيهات والمولات التجارية والورش، وبنهاية الشهر الجاري سيتم العمل بالمواعيد الشتوية لغلق المحال حيث تبدأ مواعيد عمل المحال والمولات من السابعة صباحا حتى العاشرة مساء ويتم مد العمل ساعة أيام الإجازات وأيام الخميس والجمعة وفق المواعيد الشتوية لعمل المحلات 2022.

أما مواعيد عمل المطاعم والمقاهي التي تبدأ نهاية الشهر الجاري فهي تفتح من السادسة صباحا وتغلق الثانية عشر منتصف الليل ويتم مد العمل ساعة ليصبح موعد غلق المقاهي والمطاعم الواحدة صباحا أيام الإجازات والخميس والجمعة، وهناك خدمات الدليفري للمطاعم والكافيهات تعمل على مدار 24 ساعة من أجل خدمة المواطنين، وهناك أيضا بعض الأنشطة التي تعمل باستمرار دون غلق نظرا لحاجة المواطنين إليها وهي المخابز والصيدليات ومحال البقالة والخضار والفاكهة.

عقوبة المحال المخالفة

وفيما يتعلق بعقوبة المحال المخالفة لمواعيد الغلق، أوضح قاسم، أن من يخالف يقع تحت طائلة القانون حيث يتم تنبيه المحل المخالف وبعدها تصل الغرامة إلى 4 آلاف جنيه، أما المحل غير المرخص أو المنتهية رخصته تصل عقوبة مخالفة مواعيد عمل المحلات إلى الغلق لحين توفيق أوضاعه، وأشار إلى رصد نحو 91 ألف مخالفة لمواعيد غلق المحلات منذ تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة الشهر الماضي وتم اتخاذ الاجراءات ضد المخالفين.

مواعيد عمل الورش

وتشمل مواعيد عمل المحال وفق الموعد الشتوي عمل الورش والأعمال الحرفية ومسموح لها العمل حتى السادسة مساء باستثناء الورش ومحطات البنزين التي تعمل على الطرق السريعة لتلبية خدمات المواطنين، ويتم تسيير لجان متابعة مستمرة بشأن مواعيد عمل المحلات والمولات والأنشطة التجارية لضبط المخالف منها ومنع أي تجاوزات وانفاذ القانون على المخالفين وترشيد استهلاك الطاقة.