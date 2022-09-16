إشادات بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا.. وسياسيون: تدعم الحوار الوطني

أشاد عدد من السياسيين والبرلمانيين، بالجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية بشأن الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، والدور الكبير الذي تقوم به لجنة العفو الرئاسي في رسم الابتسامة على الأسر التي لديها أبناء محبوسين احتياطيا، موضحين أن تلك القرارات تأتي مصاحبة للحوار الوطني بهدف مشاركة كل الأطراف على مائدة الحوار، موجهين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي أعلن عن تفعيل لجنة العفو الرئاسية والتوسع في دورها، وذلك خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في رمضان الماضي.

عبد العزيز: بداية مرحلة جديدة نحو الجمهورية الجديدة

ووجه النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للرئيس السيسي، والجهات الرسمية التي ساهمت في الإفراج عن المجموعة الأخيرة المكونة من 46 اسمًا من المحبوسين احتياطيا، ضمن بداية مرحلة جديدة نحو الجمهورية الجديدة.

وأضاف «عبدالعزيز»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ قرارات العفو الرئاسي عن المحبوسين احتياطيا أصبحت تحدث على فترات متقاربة، نتيجة للعمل المستمر بين لجنة العفو الرئاسي والجهات الرسمية، موضحًا أن المجموعة التي تم الإفراج عنها أمس، تعكس توجيهات الرئيس السيسي، بتفعيل دور لجنة العفو الرئاسي، وهي التوجيهات الذي أصدرها، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية الأخير، في شهر رمضان الماضي.

وأكد عضو لجنة العفو الرئاسي، أنّ الإفراجات المتتالية أحدثت حالة من الارتياح بين القوى السياسية والأحزاب، في إطار الحوار الوطني والدعوة إلى التعبير عن الرأي وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.

الشهابي: لجنة العفو الرئاسي ترسم الفرحة على وجوه أهالي المحبوسين

من جانبه، أشاد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية، بقرار إخلاء سبيل 46 محبوسا احتياطيا، من بينهم الاشتراكي هيثم محمدين.

وأضاف «الشهابي»: «مازلنا نحلم باليوم الذي يتم فيه إخلاء سبيل كل المحبوسين احتياطيا، واصفا ما تقوم به لجنة العفو الرئاسي وتوسعها في عملها، بالعمل الرائع وأنه أفضل ما جاء به الحوار الوطني.

ووجه تحية الاحترام والتقدير لأعضاء اللجنة على المجهود الطيب الذي بذلوه على مدى الأشهر الخمسة الماضية، ونتج عنه الإفراج عن مئات السجناء والمحبوسين احتياطيا؛ ليدخلوا الفرح والسرور إلى بيوت أسرهم وأصدقائهم وزملائهم.

وتابع رئيس حزب الجيل: «قبل كل هؤلاء نقدم تحية الاحترام والتقدير والعرفان للرئيس صاحب الدعوة للحوار، الذي أعطى الضوء للجنة العفو الرئاسي لتقوم بهذا العمل الرائع».

حمدين صباحي شكر القيادة السياسية ومؤسسات الدولة

بدوره، وجه السياسي حمدين صباحي، الشكر للقيادة السياسية ومؤسسات الدولة وأجهزتها، على الدور الذي تلعبه في ملف الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، الذين شملتهم قرارات العفو الرئاسي، بعد إعلان لجنة العفو الرئاسي خروج قائمة جديدة تضم 46 شخصًا، وذلك في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

فيما اعتبر النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة الفنية بلجنة الحوار الوطني، أنّ صدور هذه القرارات جزءًا أصيلًا لا يتجزأ من رؤية الدولة في ملف حقوق الإنسان، موضحًا أنّ القائمة الجديدة من أهم الأمور الإيجابية التي تأتي بالتزامن والمصاحبة للحوار الوطني.