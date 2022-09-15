عضو بـ«العفو الرئاسي» ينشر أسماء الـ46 شخصا المفرج عنهم

أعلن أعضاء لجنة العفو الرئاسي، اليوم، الخميس، قائمةً جديدة بأسماء المُفرج عنهم، والتي ضمت 46 اسمًا، ضمن جهود اللجنة للإفراج عن كل من لم تلوث يداه بالدماء أو قضايا إرهاب.

طارق العوضي: قرارات العفو الرئاسي نثمنها

ووجه طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي الشكر لمؤسسة الرئاسة والنائب العام ووزارة الداخلية والزملاء بلجنة العفو الرئاسي، قائلا: «قرارات نثمنها ونعمل جميعا على استمراريتها».

أسماء المفرج عنهم

وضمت قائمة الأسماء:

1- محمود عبدالله عبدالغني محمد

2- صابر محمد صابر مرزوق

3- علي عبدالرازق عبدالحليم برعي

4- أحمد علي إسماعيل أحمد

5- عبداللاه محمد محمود عثمان

6- أحمد محمد أحمد محمد جميل

7- أحمد مسعد عيد علي

8- أشرف رمضان عبدالزين محمد

9- نادي إبراهيم محمد النادي

10- محمد صبحي يوسف فخر طعيمة

11- أحمد جميل عبدالمنعم إبراهيم

12- عبدالرحمن محمد السيد سعيد

13- عبده علي عبدالرازق أحمد

14- محمد علي عبدالرازق أحمد

15- محمد أحمد محمد عساس

16- ياسين محروس فرج عبدالرحمن

17- سامي كرم محمد إبراهيم

18- رضوان رضا رمضان عبدالفتاح

19- مصطفى محمود دسوقي إبراهيم

20- محمود سعيد محمد محمود

21- محمود حسني محمد محمد

22- مجدي علي محمد عبدالحميد

23- محمد فتحي علي الورداني

24- محمد سعيد علي إبراهيم

25- عبدالله أحمد عبدالخالق أحمد

26- محمود عصام عبدالحليم حافظ

27- تامر صلاح عبدالمجيد مجاهد

28- سيد محمد محمود عبدالمنعم

29- أحمد شحاته عبدالحليم مأمون

30- هيثم عصام توفيق محمد

31 - عيد رمضان سيد محمد البداهري

32- إسماعيل محمد علي محمد

33- أشرف حسين سالم حساني

34- محمد حامد عزت حسن محمود

35- جمال محمد كمال الدين

36- محمد صبري عبدالحميد علي

37- جمال عدنان الشوادفي أبو عنزة

38- أحمد محمود قنديل عبده

39- طه علي عبدالحميد يوسف

40- مصطفى محمود محمد كمال

41- حمادة محمد إبراهيم حسانين

42- وليد رأفت خليل أحمد

43- حسين شوقي حسين حسن

44- محمد بركات سليمان سعد

45- سيف الدين محمد رفاعي محمد

46- هيثم محمدين

كان طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أعلن الإفراج عن قائمة تضم 46 اسمًا، في قضايا متعلقة بالرأي والتعبير.