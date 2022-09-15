النائب أحمد الشرقاوي: العفو الرئاسي عن 46 محبوسا خطوة لدعم الحوار الوطني

رحب النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة الفنية بلجنة الحوار الوطني بقرار لجنة العفو الرئاسي، والذي صدر منذ قليل، بالإفراج عن 46 شخصًا محبوسين في قضايا متعلقة بالرأي والتعبير.

قرارات العفو جزء من رؤية الدولة

واعتبر «الشرقاوي» أن صدور هذه القرارات جزءًا أصيلًا لا يتجزأ من رؤية الدولة في ملف حقوق الإنسان، موضحًا أن القائمة الجديدة دليل من أهم الأمور الإيجابية المصاحبة للحوار الوطني، لاسيما وأن قرارات العفو الرئاسي تدلل على جدية الدولة وإرادتها في خلق مناخ مواتٍ لاستمرار الحوار.

أوضح النائب البرلماني أن مثل هذه القرارات تمثل جانبًا سعيدًا للمهتمين بالشأن العام وكل أصحاب الرأي في مصر، كما أنها ترسل رسائل من الطمأنينة لأهالي المحبوسين الآخرين الذين لم يرتكبوا أعمال عنف.

قائمة المعفو عنهم

كانت لجنة العفو الرئاسي وجهت التحية لمؤسسة الرئاسة والنائب العام ووزارة الداخلية على الدور المبذول للإفراج عن الأشخاص المحبوسين في قضايا الرأي والتعبير.

وضمت الأسماء:

1- محمود عبدالله عبد الغني محمد

2-صابر محمد صابر مرزوق.

3-علي عبدالرازق عبدالحليم برعي

4- أحمد علي إسماعيل أحمد

5- عبداللاه محمد محمود عثمان

6- أحمد محمد أحمد محمد جميل

7- أحمد مسعد عيد علي

8- أشرف رمضان عبدالزين محمد

9- نادي إبراهيم محمد النادي

10- محمد صبحي يوسف فخر طعيمة

11- أحمد جميل عبدالمنعم إبراهيم

12- عبدالرحمن محمد السيد سعيد

13- عبده علي عبدالرازق أحمد

14- محمد علي عبدالرازق أحمد

15- محمد أحمد محمد عساس

16- ياسين محروس فرج عبدالرحمن

17- سامي كرم محمد إبراهيم

18- رضوان رضا رمضان عبدالفتاح

19- مصطفى محمود دسوقي إبراهيم

20- محمود سعيد محمد محمود

21- محمود حسني محمد محمد

22- مجدي علي محمد عبد الحميد

23- محمد فتحي علي الورداني

24- محمد سعيد علي إبراهيم

25- عبدالله أحمد عبدالخالق أحمد

26- محمود عصام عبدالحليم حافظ

27- تامر صلاح عبدالمجيد مجاهد

28- سيد محمد محمود عبدالمنعم

29- أحمد شحاته عبدالحليم مأمون

30- هيثم عصام توفيق محمد

31 - عيد رمضان سيد محمد

32- إسماعيل محمد علي محمد

33- أشرف حسين سالم حساني

34- محمد حامد عزت حسن محمود

35- جمال محمد كمال الدين

36- محمد صبري عبدالحميد علي

37- جمال عدنان الشوادفي

38- أحمد محمود قنديل عبده

39- طه علي عبدالحميد يوسف

40- مصطفى محمود محمد كمال

41- حمادة محمد إبراهيم حسانين

42- وليد رأفت خليل أحمد

43- حسين شوقي حسين حسن

44- محمد بركات سليمان سعد

45- سيف الدين محمد رفاعي محمد

46- هيثم محمدين