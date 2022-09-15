حمدين صباحي عن قرارات العفو الرئاسي اليوم: كل الشكر لمؤسسات الدولة

وجه حمدين صباحي، الشكر للقيادة السياسية ومؤسسات الدولة وأجهزتها، على الدور الذي تلعبه، في ملف الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، الذين شملتهم قرارات العفو الرئاسي، بعد إعلان لجنة العفو الرئاسي خروج قائمة اليوم، والتي تضم 46 شخصًا.

وقال «صباحي» في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «ألف مبروك الحرية المستحقة لقرابة الأربعين من سجناء الرأي بينهم المناضل الاشتراكي هيثم محمدين، ألف مبروك لأربعين بيت أفراح الحرية».

حمدين يشكر مؤسسات الدولة

وأضاف: «كل الشكر لكل من سعى وشارك وأسهم في القرار من أجهزة ومؤسسات الدولة، كل التهنئة للأسر الصامدة الصابرة وللأحباء وللغيارى على الحرية وللساعين نحو وطن العدل والمحبة، لم يزل المشوار طويلًا كلما تقدمنا خطوة جددنا الأمل في اجتيازه حتى آخر خطوة وسجين رأي».

وكانت لجنة العفو الرئاسي أعلنت اليوم، قائمة عفو جديدة تضم أسماء من المفرج عنهم، في قضايا متعلقة بالرأي والتعبير، موجهة الشكر لمؤسسة الرئاسة والنائب العام ووزارة الداخلية والزملاء بلجنة العفو الرئاسي: «قرارات نثمنها ونعمل جميعًا على استمراريتها».