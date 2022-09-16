مصرع مسن وإصابة 9 في حادثين مروريين بالمنوفية

لقي مسن مصرعه وأصيب شاب في حادث انقلاب دراجة نارية على طريق «طوخ دلكه - تلا» في مركز تلا بمحافظة المنوفية.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، والتحفظ على الجثة ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق.

تفاصيل مصرع مسن وإصابة شاب في حادث بتلا

انتقلت قوة أمنية بمركز شرطة تلا، بقيادة الرائد أحمد عبدالقوي، رئيس المباحث إلى موقع الحادث، حيث تبين أن المتوفى يدعي «م.ا» يبلغ من العمر 61 عاما، والمصاب «ش.ج» يبلغ من العمر 28 عاما.

وبسؤال المصاب تبين انقلاب الدراجة النارية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار جهات المعنية لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بمصرع مسن وإصابة شاب في حادث انقلاب دراجة نارية على طريق طوخ - دلكه تلا بدائرة المركز، وبالعرض على جهات التحقيق صرحت بدفن الجثة.

إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالسادات

من ناحية أخرى، شهدت مدينة السادات بالمنوفية، إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السادات.

وتراوحت الإصابات بين كسور وكدمات متفرقة في الجسم، حيث انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.