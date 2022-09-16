«التخطيط» تختتم فعاليات النسخة الخامسة من برنامج تدريب طلاب الجامعات

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حفل ختام النسخة الخامسة من البرنامج الصيفي لتدريب طلاب الجامعات 2022، بحضور طارق عبد الخالق مستشار وزيرة التخطيط للموارد البشرية، محمد فريد مساعد الوزيرة للمشروعات القومية.

تسليم الطلاب شهادات اجتياز فترة التدريب

وشهد حفل الختام استعراض الطلاب المتدربين، طبيعة عمل الوحدات والمعلومات التي اكتسبوها عن عمل كل وحدة وما قدموه خلال فترة تدريبهم، كما تم تسليم الطلاب شهادات اجتياز فترة التدريب المقررة بالوزارة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الوزارة على تمكين ودعم قدرات الشباب، وإتاحة الفرص التدريبية اللازمة لهم إيمانًا منها بضرورة إبراز قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل بالكفاءة اللازمة بوصفهم قادة المستقبل.

دفع عجلة التنمية عبر التزود بالمعرفة

وأوضحت أن الشباب يشكلون قوة إيجابية لدفع عجلة التنمية عند تزويدهم بالمعرفة والفرص التي هم بحاجه إليها، مؤكدة ضرورة اكتساب الشباب التعليم والمهارات اللازمة للمساهمة في اقتصاد منتج، فضلًا عن حاجتهم للوصول إلى سوق العمل الذي يمكن أن يستوعب قدراتهم في قوى العمل، وتابعت أن الوزارة حريصة دائمًا على إطلاق العديد من البرامج التدريبية والمشروعات الموجهة للشباب.

ومن جانبه أوضح طارق عبد الخالق، أن المتدربين ساهموا في تحقيق الوزارة للجزء الخاص بالمسئولية الاجتماعية للشركات، والتي تمثل جزءًا من رسالة الوزارة، بالإضافة إلى تمكين الشباب وتحقيق الاستفادة للطلبة، وأشار عبد الخالق إلى أن رسالة الوزارة تم تحقيقها بما انعكس من خلال ما استعرضه الطلاب من بيانات ومعلومات استفادوا بها من الوحدات التي شاركوا فيها.

وأكد عبد الخالق أن التدريب هذا العام شهد إقبالًا كبيرًا منذ الإعلان عنه وإطلاقه حيث تقدم للنسخة الحالية حوالي 7 آلاف سيرة ذاتية للطلاب الراغبين في الالتحاق بالتدريب ليتم اختيار ما يقرب من 70 طالبًا.

وحث عبد الخالق الطلاب على ضرورة العمل وبذل جهد خلال فترة دراستهم بالجامعة ومن ثم أماكن عملهم، موضحًا أهمية فترة التدريب التي اجتازوها في تمكين قدراتهم ودعم عنصر الثقة بالنفس لديهم.