خطوات الحصول على تذاكر القطارات إلكترونيا: «احجز قبلها بـ14 يوما»

أعلنت الهيئة العامة لسكك حديد مصر، خطوات حجز تذاكر القطارات عن بعد، تسهيلًا على المواطنين وعوضًا عن الذهاب إلى محطة القطارات، والانتظار لوقت طويل للحصول على التذكرة، وتحديدًا أوقات الذروة كالأعياد والمناسبات الرسمية.

خطوات حجز تذاكر قطار

وأوضحت الهيئة أنّ خطوات حجز تذاكر القطارات، يجب أن تتم قبل موعد السفر بـ14 يومًا، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية خطوات الحجز كالتالي:

- تحميل تطبيق قطارات مصر لأجهزة Android من على المتاجر الإلكترونية، أو من خلال تحميل تطبيق ENR لأجهزة I phone، كما يمكن تحميل التطبيق من على موقع سكك حديد مصر.

- يتيح التطبيق إمكانية تعديل أو إلغاء تذكرة السفر، وفي حال العدول عن السفر قبل الموعد المحدد بـ24 ساعة يُخصم 50% من قيمة التذكرة، ويتم خصم 25% من قيمتها في حال العدول عن السفر قبل الموعد بـ48 ساعة.

- بعد تحميل التطبيق، يختارالمواطن محطة القيام ومحطة الوصول ورقم القطار وعدد المقاعد، والدرجة التي يريد السفر خلالها، وفور الانتهاء من عملية الحجز، يتم ارسال كافة البيانات خلال البريد الإلكتروني الخاص بالمواطن الذي قام بإدخاله بعد تحميل التطبيق.

- وفور الوصول إلى محطة القطار في الموعد المحدد، يُظهر المواطن بيانات التذكرة التي أرُسلت له عبر البريد الإلكتروني، لموظف السكك الحديد داخل القطار، ليتثنى له الدخول والجلوس على المقعد المخصص له.

يذكر أن محطة سكك حديد مصر، خصصت عدد 4 تذاكر فقط لبطاقة الرقم القومي الواحد، حتى يتثنى للمواطنين الحصول على فرص في الحجز والسفر متساوية، إذ خصصت 20% فقط من إجمالي التذاكر للحجز عبر شبكة الانترنت.