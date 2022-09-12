سكك حديد مصر .. اعرف خطوات حجز تذاكر القطارات إلكترونيا

عند السفر يفضل الكثيرون استقلال قطارات سكك حديد مصر، ويسعون إلى حجز تذاكر وإليكترونيا ، كما يفضل البعض الذهاب إلى أقرب محطة لهم لحجز تذكرة ومقعد خاص بهم حتى لا يتعرضون للغرامة ويسافرون إلى الجهة التي يريدونها دون تعب وعناء.

وتستعرض «الوطن»، طرق حجز تذاكر سكك حديد مصر، حيث تتيح الهيئة حجز التذاكر عبر الإنترنت تيسيرا على الناس.

سكك حديد مصر.. خطوات حجز التذاكر

وفيما يلي نستعرض خطوات حجز تذاكر سكك حديد مصر.

1- في البداية على الراغبين في حجز تذاكر الدخول على موقع سكك حديد مصر.

2- وبعدها يتم تسجيل مستخدم جديد حال الدخول لموقع السكة الحديد عبر الإنترنت أول مرة من خلال إدخال بيانات الشخص واسمه والبريد الإلكتروني الخاص به، ورقم الهاتف المحمول الذي يمتلكه.

3- الدخول إلى الموقع بعد التسجيل من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

4- اختيار محطة القيام ومحطة الوصول وتاريخ السفر.

طريقة حجز تذاكر القطار من الإنترنت

5- يختار المستخدم رقم القطار وعدد المقاعد والدرجة الأولى أو الثانية أو vip.

6- إدخال بيانات الدفع المطلوبة في شاشة الدفع بالبنك.

7- يعرض النظام بيانات الحجز، ويجري إرسالها للبريد الإلكتروني للمستخدم، ويمكن طباعة البيانات.

8- يتجه الشخص بعد حجزه إلكترونيا وفي الميعاد المحدد للرحلة، للمقعد المحدد بحسب القطار والعربة ورقم المقعد في بيانات الحجز، ويعرض المستخدم بيانات الحجز للكمسري في القطار عند الطلب.

9- يصرف لكل راكب 4 تذاكر فقط عند تقديم بطاقة الرقم القومي.