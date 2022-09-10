محمد عدوية يشعل حفل بورسعيد بحضور الآلاف من محبيه

تألق النجم محمد عدوية، في حفل غنائي جديد في مدينة بورسعيد، ببورتوسعيد، بحضور الآلاف من جمهوره، حيث رفع الحفل شعار «كامل العدد».

وصعد عدوية على المسرح بأغنية «أنا تاجك وسلطانك»، ثم قدم عددًا من الأغاني وسط تفاعل كبير من الحضور، منها «سيبي روحك»، و«دي اللي خدتني مني»، وأشعل الحفل بأغنية «سبع سلاطين»، وعدد آخر من أغانيه.

الإعلان عن مفاجأة للجمهور

في سياق منفصل، كان الفنان محمد رمضان، أعلن عن أغنية جديدة مع الفنانين أحمد عدوية ومحمد عدوية، ومن المقرر أن تكون مفاجأة للجمهور.

يذكر أن عدوية طرح مؤخرًا أغنية جديدة تحت عنوان «استضعفوني» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من كلمات أحمد شكري، وتوزيع وألحان مونتي، ومكس وماستر خالد رؤوف وإنتاج ياسر حسانين وإخراج هشام ممدوح.

كما يستعد خلال الفترة المقبلة لطرح أغنية جديدة تحت عنوان «حبيبتى غريبة» وهي من ألحانه وكلمات ياسر حسانين، وتوزيع شريف مكاوي، ومن المقرر أن تحمل الأغنية العديد من المفاجآت.