السيطرة على حريق ورشة نجارة بسبب ماس كهربائي في سوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية في سوهاج، من السيطرة على حريق اندلع داخل ورشة نجارة بسبب ماس كهربائي، دون وقوع إصابات في الأرواح.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد نشوب حريق بورشة نجارة بدائرة مركز سوهاج وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج ووحدة حماية مدنية لموقع الحادث.

الانتقال لموقع الحادث

وبالانتقال لموقع الحادث تبين نشوب حريق بورشة نجارة بناحية قرية أولاد غريب دائرة مركز سوهاج، ودلت التحريات المبدئية على أن الحريق اندلع بورشة نجارة علي مساحة 150 مترا ملك المدعو «مينا ع خ» سن 34 عاما نجار موبيليا ويقيم دائرة مركز سوهاج وقد دفعت الحماية المدنية بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده «دون حدوث إصابات».

نفي الشبهة الجنائية واحتراق الاخشاب

وبسؤال مالك الورشة أفاد بأنه فوجئ باندلاع الحريق داخل الورشة فأسرع للاستغاثة بالجيران والاتصال بالنجدة والحماية المدنية خوفا من امتداد النيران لباقي الخشب بالورشة واستطاع بمساعدة الجيران السيطرة على الحريق لحين وصول الحماية المدنية.

وأرجع الحريق لماس كهربائي نتيجة توصيلات عشوائية وأفاد باحتراق بعض الأخشاب والمشغولات الخشبية «الأثاث» ونفى الشبهة الجنائية وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.