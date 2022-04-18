حريق بنها يلتهم ورشة منجد بـ الحرس الوطني.. والحصيلة النهائية 3 إصابات

كشفت غرفة عمليات الكوارث بمحافظة القليوبية، أن مستشفى بنها التعليمي استقبل حالتين من مصابي حريق بنها في منطقة الحرس الوطني، فيما استقبل مستشفى بنها الجامعي حالة واحدة، وتم تحويل حالتين إلى مستشفى شبين الكوم بمحافظة المنوفية، لإصابتهما بنسبة حروق 95%، وهما «أميرة م»، 32 سنة، و«محمود ا»، 25 سنة، وجميعها حروق من الدرجه الثانية، بحسب بيان هيئة الإسعاف.

أما حالة مسشتفى بنها الجامعي فهو أحد أفراد الحماية المدنية المشاركين في عمليات الإطفاء، ومصاب باشتباه كسر بالساق الأيمن، وحالته مستقرة وتحت الفحص.

تفاصيل حريق بنها في الحرس الوطني

وكانت الحماية المدنية بالقليوبية تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق هائل في ورشة «منجد» أسفل عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة بمدينة بنها، ورجحت المعاينة الاولية أن السبب تسريب غاز طبيعي.

وعلى الفور جرى الدفع بـ6 سيارات إطفاء لموقع حريق بنها، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة، وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى بنها.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب المعمل الفني والأدلة الجنائية لفحص الحريق وبيان أسبابه، وطلب تحريات المباحث والاستعلام عن حالات المصابين.

مدير امن القليوبية في موقع حريق بنها

فيما انتقل اللواء غالب مصطفي مدير أمن القليوبية لموقع الحادث في الحرس الوطني، لمعاينة أسباب حريق بنها والإشراف علي أعمال الإطفاء والتبريد.

تشكيل لجنة لمعاينة عقار الحرس الوطني

وتشكلت لجنة من مجلس مدينة بنها والمنشآت الآيله للسقوط حسب تصريحات المهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، لفحص العقار محل الحريق والعقارات المجاورة، والتأكد من سلامتها، وعدم تضررها من الحريق، وبيان أسباب الحادث، ومراجعة تراخيص الورشة أسفل العقار موقع حريق بنها بالحرس الوطني، والوقوف على مدى مراعاة عوامل الأمن والأمان بها.